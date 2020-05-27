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В России изменяют подсчет случаев коронавирусной болезни

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В России решили не добавлять к статистике больных COVID-19 инфицированных, которые чувствуют себя хорошо
В России решили не добавлять к статистике больных COVID-19 инфицированных, которые чувствуют себя хорошо / УНН

Российский Минздрав ввел новый подсчет больных коронавирусом в стране. Теперь люди с позитивным тестом на COVID-19, которые не имеют жалоб и чувствуют себя хорошо, не будут учтены в статистике заболеваемости.

О таком решении российского Минздрава пишет Meduza.

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В случае обнаружения вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации такого человека следует считать "носителем" вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не будут включать,
– говорится в документе.

Важно! Россия на третьем месте в мире по количеству больных коронавирусом. С начала пандемии в стране обнаружили 370 680 случаев заболевания. Сейчас ежедневный прирост новых случаев составляет 8 – 9 тысяч больных.


Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости России Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Здоровье
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