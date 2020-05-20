В России парикмахер заразил коронавирусом 20 человек

В России в Белгородской области в Ракитянском районе парикмахер заразил коронавирусной инфекцией более 20 человек.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Также на тему: Коронавирус в России: более 300 тысяч больных

Там отмечают, что именно это стало причиной роста числа заболеваний в регионе. Идет ли речь о клиентах парикмахера, в штабе не уточнили.

У 23 человек анализ на COVID-19 оказался положительным, заболевание у них проходит без симптомов, поэтому они остаются дома под наблюдением. Результаты теста еще 25 человек, которые контактировали с парикмахером, оказались отрицательными, они находятся в самоизоляции.

Самого парикмахера госпитализировали в белгородскую городскую больницу № 2.

По состоянию на 20 мая в России зафиксировали 308 705 случаев коронавируса. Умерли 2 972 человека, но иностранные журналисты утверждают, что настоящее количество жертв скрывается. Только за последние сутки заболели 8 764 человека.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.