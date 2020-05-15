В России во время карантина выросла смертность от алкоголизма

Во время карантина вследствие пандемии коронавируса в России выросла смертность от алкоголизма. Министр здравоохранения Российской Федерации заявил, что россиянам надо меньше пить.

Об увеличении количества смертей от заболеваний, связанных с алкоголем сообщил Михаил Мурашко – российский министр здравоохранения, пишет ТАСС.

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В России могут ограничить продажу алкогольных напитков

Глава Минздрава России считает, что преодолеть эту проблему надо путем уменьшения потребления спиртных напитков. Поэтому там рассматривают введение запрета на покупку алкоголя лицами моложе 21 года.

Ранее в России признали, что во время самоизоляции увеличилась продажа алкогольных напитков, что в условиях пандемии "категорически неприемлемо", ведь спиртное ослабляет иммунитет.

Во Всемирной организации здравоохранения неоднократно предупреждали, что употребление алкогольных напитков не защищает от COVID-19.

Также министр отметил, что в России после совершеннолетия граждан резко меняется гендерное соотношение смертности.

Если до 18 лет примерно в одних цифрах идет, то после 18 лет, когда свободная жизнь приходит, парни сразу же дают более высокие показатели смертности,

– отметил Мурашко.

Что известно о проблемах с алкоголем в России?

Данные ВОЗ свидетельствуют о том, что в России более 42 миллионов людей склонны к тяжелому алкоголизму. Учитывали тех людей, которые по меньшей мере раз в неделю за раз выпивают более 60 граммов чистого алкоголя.

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