В России завели первое уголовное дело по обрезанию клитора девочке

В Ингушетии завели и передали в суд первое в России уголовное дело по факту проведения девятилетней девочке операции по обрезанию клитора.

Об этом сообщает проект "Правовая инициатива" в Facebook.

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Процедуру сделали в частной детской клинике "Айболит" в городе Магас без согласия родной матери и самого ребенка. Обвиняемой по делу пока проходит только детский гинеколог Изаня Нальгиева, которая выполнила ритуальное обрезание за две тысячи рублей.

Настоящая мать пострадавшей девочки также была вынуждена пройти через ритуал после свадьбы, поскольку того требовали традиции рода мужа-ингуша. Когда женщина была беременна, муж привел в дом вторую жену, после чего первая потребовала развода.

Девочка стала жить с матерью, бабушкой и братом, отец почти не интересовался ею и редко общался. За девять лет она бывала у отца только трижды, однако в июне 2019 года он внезапно захотел, чтобы она приехала в гости. На следующий день после приезда ей сделали операцию.

Когда обо всем узнала мать, она немедленно приехала за дочерью, у которой к вечеру того же дня поднялась температура. В больнице хирург обнаружил "резаную рану размером 5 на 6 миллиметров в области клитора и малых половых губ". Когда она потребовала объяснений от бывшего мужа, он заявил, что обрезание было сделано, "чтобы она [дочь] не возбуждалась".



Обрезание сделали без согласия матери и самого ребенка / Фото unsplash.com

После того, что произошло, девочка боится врачей и часто плачет. За причинение ей легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК) врачу грозит штраф до 40 необлагаемых минимумов, арест до четырех месяцев или исправительные работы на срок до года.

Почему обрезание девочек – это опасное варварство

Возможны осложнения во время и сразу после операции:

острая боль;

сильное кровотечение;

отек тканей в области гениталий;

повышенная температура;

инфекции, например столбняк;

нарушение мочевыделительной системы;

нарушение заживления ран;

травмы прилегающих тканей генитальной области;

шок;

смерть.

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Возможные осложнения в долгосрочной перспективе: