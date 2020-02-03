Россия будет депортировать иностранцев, у которых подтвердили коронавирус: что об этом известно

Правительство Российской Федерации решило позволить депортацию иностранцев, у которых подтвердили смертельный коронавирус из Китая. Кроме того, утвержден план борьбы с распространением инфекции на территории России.

Об этом заявил новоизбранный премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает "РБК". По его словам, он подписал соответствующее постановление еще 31 января.

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Документ включает китайский коронавирус в перечень заболеваний, представляющих опасность для российского общества. Глава российского правительства заверил, что ситуация находится под контролем и в России есть все необходимое для борьбы с вирусом.

Отметим, что ранее в России подтвердили два случая заражения китайским коронавирусом. Кроме того, РФ закрыла сухопутную границу с Китаем. Также с 1 февраля закрыто авиасообщение России с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в московский аэропорт Шереметьево.

Последние новости о смертельном китайском коронавирусе:

По состоянию на 3 февраля 2020 года подтверждено почти 17 240 случаев заболевания в Китае и 153 за рубежом. Зафиксировано 362 летальных случаев , одну смерть медики зафиксировали за пределами Китая – на Филиппинах.

случаев заболевания в Китае и за рубежом. Зафиксировано , одну смерть медики зафиксировали за пределами Китая – на Филиппинах. Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.

За пределами Китая зафиксированы десятки случаев заражения, в частности в Таиланде, Японии, Южной Кореи, США, Испании, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Канаде, Камбодже, Германии, Финляндии и Индии.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

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Мифы и правда о коронавирусе / Картинка 24 канала

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