Россия будет депортировать иностранцев, у которых подтвердили коронавирус: что об этом известно
Правительство Российской Федерации решило позволить депортацию иностранцев, у которых подтвердили смертельный коронавирус из Китая. Кроме того, утвержден план борьбы с распространением инфекции на территории России.
Об этом заявил новоизбранный премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает "РБК". По его словам, он подписал соответствующее постановление еще 31 января.
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Документ включает китайский коронавирус в перечень заболеваний, представляющих опасность для российского общества. Глава российского правительства заверил, что ситуация находится под контролем и в России есть все необходимое для борьбы с вирусом.
Отметим, что ранее в России подтвердили два случая заражения китайским коронавирусом. Кроме того, РФ закрыла сухопутную границу с Китаем. Также с 1 февраля закрыто авиасообщение России с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в московский аэропорт Шереметьево.
Последние новости о смертельном китайском коронавирусе:
- По состоянию на 3 февраля 2020 года подтверждено почти 17 240 случаев заболевания в Китае и 153 за рубежом. Зафиксировано 362 летальных случаев, одну смерть медики зафиксировали за пределами Китая – на Филиппинах.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.
- От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
- Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
- За пределами Китая зафиксированы десятки случаев заражения, в частности в Таиланде, Японии, Южной Кореи, США, Испании, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Канаде, Камбодже, Германии, Финляндии и Индии.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
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Мифы и правда о коронавирусе / Картинка 24 канала
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