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Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

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Россия временно закрывает границу с Ираном, где зафиксирована вспышка нового вида коронавируса, "с целью обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения 2019 nCoV на территории РФ".

Ограничения начнут действовать с субботы, 7 марта. Об этом пишет издание Интерфакс со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.

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Добавим, в России сейчас подтвердили 13 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 или 2019-nCoV (старое название), который вызывает заболевание Covid-2019.

Исключениями являются члены Евразийского экономического союза, экипаж воздушных судов, члены официальных делегаций и лица, имеющие вид на жительство в РФ.

"ФСБ России с 00 часов 00 минут местного времени 7 марта 2020 года временно приостановить пропуск через государственную границу РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран, которые въезжают на территорию РФ с целью обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях", – говорится в источнике.

Также авиакомпании уведомлены о временном запрете перевозки иностранных граждан с территории Ирана с целью транзита через территорию России.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Коронавирус в России: зафиксировали еще 6 случаев
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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости России Новости Здоровье Иран Здоровье Лечение
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