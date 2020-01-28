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Россия закрывает границу с Китаем из-за вспышки коронавируса: что об этом известно

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Граница между Россией и Китаем / Delen.ru

Три региона на Дальнем Востоке России закрыли границу с Китаем из-за вспышки коронавируса в этой стране. Российско-китайскую границу решили закрыть с 28 января до 7 февраля включительно.

Понедельник, 27 января, стал последним днем приема китайских туристов. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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Пограничные переходы закроют в трех регионах России:

  • Еврейской автономной области,
  • Хабаровском крае,
  • Амурской области.

В то же время, о закрытии небольшого участка российско-китайской границы в горном Кош-Агачском районе на Алтае, ничего неизвестно.

К слову, российские туроператоры также приостановили прием новых туристических групп из Китая из-за обострения ситуации с коронавирусом.

Отметим, что ранее в России фиксировали 4 случая с подозрением на заражение коронавирусом, но ни один из них так и не подтвердился.

Китайский коронавирус 2019-nCoV: что следует знать

  • По состоянию на 28 января от нового коронавируса в Китае умерло 106 человек. ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса до "высокого".
  • Известно, что заболели во всем мире почти 4600 человек.
  • В Украине не зафиксировали ни одного случая заболевания.
  • Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.
  • В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

Рекомендации для украинцев, которые запланировали путешествие в Китай или уже там находятся:

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  • Проявляйте повышенную бдительность, учитывайте риски и уточняйте актуальную ситуацию с эпидемией в определенном регионе;
  • Ешьте только правильно термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;
  • Избегайте контакта с животными, не посещайте рынки, где продают мясо,
  • Избегайте цирков, зоопарков, ферм и т.д.;
  • Не контактирует с людьми, которые имеют признаки респираторных заболеваний;
  • Тщательно мойте руки, особенно после посещения мест скопления людей и перед едой; пользуйтесь антисептическими средствами;
  • При симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) минимизируйте контакты с другими людьми и безотлагательно обратитесь в больницу.
 
Коронавирус – симптомы
  • Лихорадка
  • Головная боль;
  • Кашель,
  • Затрудненное дыхание;
  • Слабость,
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Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины Новости России Коронавирус 2020 Китай Новости Здоровье Здоровье Лечение
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