Россиян, которых эвакуировали из-за коронавируса изолируют в карантине на две недели

Граждане РФ, которых эвакуировали из Китая из-за эпидемии коронавируса, будут отправлены на двухнедельный карантин в Тюменскую область.

Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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По данным регионального издания 72.ru, всех россиян, которые прибыли, разместят в пригородном санатории "Градостроитель". Изоляция продлится две недели.



Санаторий "Градостроитель" / kurort.rosminzdrav.ru

Голикова отметила, что все граждане РФ, прилетевшие из Китая, сейчас здоровы.



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