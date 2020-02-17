Россиянку, сбежавшую из коронавирусного карантина, принудительно госпитализируют

32-летнюю россиянку Аллу Ильину, которая убежала из карантинного бокса в Боткинской больнице, куда ее поместили из-за подозрения на коронавирус нового типа, принудительно госпитализируют. Такое решение принял Петроградский районный суд, удовлетворив административный иск главного санитарного врача города.

Об этом пишет издание CNN. Женщина сбежала из больницы 7 февраля, а Роспотребнадзор обратился в суд 13 февраля с требованием вернуть Аллу Ильину обратно в карантин для обследования.

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Согласно решению суда, россиянку принудительно госпитализируют в стационар как минимум до 19 февраля до получения двух негативных результатов анализа на коронавирусную инфекцию.

Слушание проходило в открытом режиме

Интересно то, что слушание относительно подозрения у Аллы Ильиной наличия коронавируса проходило в открытом режиме. А представители Роспотребнадзора, которые заявили, что женщина может представлять опасность для окружения, сидели с ней лицом к лицу, пишет DW. На вопрос, почему истцы явились в суд без масок и не позаботились о безопасности слушателей в суде, ответа не было.



Алла Ильина / ТАСС

Также Алла Ильина заявила о том, что медики и Роспотребнадзор нарушили ее конституционные права, принудительно госпитализировав на длительный срок без ее согласия и каких-либо объяснений.

Представитель россиянки настаивал, что после побега из Боткинской больницы Алла не может быть уверена в своей безопасности в Боткинской больнице. Однако прокурор поддержал Роспотребнадзор. И через час после заседания россиянку на машине скорой помощи в сопровождении полиции отправили в больницу.

Что известно о побеге россиянки из больницы?

Алла сбежала из Боткинской больницы в Петербурге 7 февраля. Она заявила, что выбралась на свободу благодаря знанию точных наук. В течение четырех дней после побега ее никто не искал, и из больницы не звонили.

"В пятницу 7 февраля я сбежала. Я не в больнице. Я замкнула электроцепь и сломала замок. Ведь я заканчивала физмат", – сказала Алла.

Россиянка прилетела из Китая 30 января. В аэропорту ей посоветовали при малейших проблемах со здоровьем обращаться к врачам. 4 февраля у нее заболело горло, и после вызова скорой к ней пришла комиссия из Роспотребнадзора, которая направила девушку на 14-дневный карантин, хотя сначала обещали, что он продлится один день.

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По состоянию на 17 февраля от китайского коронавирус умерли 1 775 человека. Общее количество инфицированных – 71 350 человек по всему миру.

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Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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