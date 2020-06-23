После введения вакцины первым добровольцам в Москве у них наблюдается головная боль и повышение температуры.

Об этом сообщила пресс-служба одного из местных вузов, передает "Интерфакс".

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Первый этап изучения эффективности и безопасности вакцины против коронавируса стартовал в Сеченовском университете 18 июня. В этот день прививки сделали первым 18 добровольцам.

Они сообщили, что в первые часы некоторые из них почувствовали головную боль, также в них поднялась температура.

В первые часы в некоторых из них наблюдались минимальные поствакцинальные реакции – незначительное повышение температуры, головная боль и т.п., которые исчезли в течение суток,

– говорится в сообщении.

В университете отметили, что такая реакция иногда случается и "является характерной для других видов инъекций". В настоящий момент все участники эксперимента чувствуют себя хорошо.

Какую вакцину считают самой перспективной

Перспективной вважать вакцину компании АstraZeneca, которую разработали совместно с Оксфордским университетом.

Италия, Германия, Франция и Нидерланды уже подписали контракт с компанией на поставку 400 миллион доз вакцин. Сейчас продолжается клинические испытания на добровольцах.

Всего в мире разработают около 200 вакцин против коронавируса.