Российские боты могут быть причастны к информационным компаниям против прививки

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Российские боты сеют мифы о прививках
Российские боты сеют мифы о прививках / Soumil Kumar, Pexels

Американская компания в начале 2019 года опубликовала исследование, где проанализировали более миллиона сообщений в твиттере. И поняла, что тысячи фейковых пользователей формировали негативное мнение о прививках в большинстве европейских стран. За пользователями же могут стоять российские боты.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

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По ее словам, она решила напомнить об этом исследовании, ведь в Украине дети начали болеть дифтерией.

Они (исследователи – 24 канал) доказали, что за антивакцинальними кампаниями и распространеним антивакцинальных настроений часто стоят российские боты. То есть – это способ, который использует Россия, чтобы ослаблять нацбезопасность других стран,
– отметила Устинова.

Она объяснила, что очень часто, когда люди сидят на родительских форумах, чатах – встречают не маму ребенка, а российского бота, которому платят деньги за то, чтобы заставлять других родителей сомневаться, стоит ли вакцинировать их ребенка.

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Что известно о дифтерии в Украине
В Ужгороде обнаружили первый случай заболевания дифтерией 17 октября, а через несколько дней с этой болезнью на Закарпатье было госпитализировано 15 человек.

24 октября Украину всколыхнула новость о первом случае заболевания в Киеве.

Что известно о вспышке кори в УкраинеЮНИСЕФ отмечает, что наибольший прирост случаев кори в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдался в Украине, Филиппинах и Бразилии.

Лишь в Украине в 2018 году было зарегистрировано почти 40 тысяч случаев инфицирования, что больше чем у второго и третьего мест вместе взятых. В Филиппинах зарегистрировали 15 599 случаев в 2018 году, а в Бразилии – 10 262 случаи.

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Календар щеплень в Україні
Календарь прививок в Украине

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Вспышка дифтерии в Украине: все, что известно о распространении болезни
25 октября
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Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Новости Украины Медицина Информационные технологии Украина – Россия Корь Дифтерия в Украине Вакцинация Здоровье Новости Здоровье
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