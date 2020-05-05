Российские хакеры хотят украсть данные о вакцине от COVID-19, – спецслужбы Великобритании

Российские хакеры совершили нападение на университеты Соединенного Королевства, которые занимаются разработкой вакцины и оборудованием для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на британские СМИ.

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Британский национальный центр кибернетической безопасности (NCSC) заявил, что университеты Соединенного Королевства и исследовательские центры становятся мишенью целой волны нападений хакеров из "враждебных государств".

Они хотят завладеть информацией об исследованиях по созданию вакцины против коронавируса. Считается, что киберпреступников спонсируют правительства России, Китая и Ирана. Но пока ни одна из попыток нападения на британские учреждения не была успешной.

Один из специалистов британской службы безопасности считает, что в случае кибернападения на британские университеты и исследовательские лаборатории говорится о попытке похищения интеллектуальной собственности.

Поэтому исчезает граница между государством, которое все это заказывает, и серьезными преступлениями. То есть правительства, которые направляют нападения киберпреступников, являются соучастниками этих преступлений.

Глобальное распыление внимания, связанное с COVID-19, создает идеальную "дымовую завесу" для осуществления кибернападений. Особенно когда цена антивирусной вакцины является огромной. Британия не должна медлить с ответом на подобную враждебную деятельность,

– заявил председатель Оборонного комитета британского парламента Тобаяс Элвуд.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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