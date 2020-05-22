Российских врачей заставляют скрывать количество смертей от коронавируса, – опрос

Более трети российских медиков заявили, что вынуждены в случае выявления пневмонии, вследствие COVID-19, ставить в документах код других заболеваний. Такие указания им дало начальство. Соответственно, умирают такие больные тоже якобы от других болезней, это делают для того, чтобы скрыть истинные показатели смертности от коронавируса.

Издание Meduza обнародовало результаты опроса, который провел Справочник врача при участии более 500 медиков. Более трети опрошенных медработников сообщили, что вынужденно манипулируют данными статистики относительно коронавируса.

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Результаты опроса медиков

23,4% опрошенных сообщили о том, что их больницы не готовы принимать пациентов с подозрением на COVID-19. Еще 6,1% респондентов сообщили, что их больницы не справляются с потоком пациентов, находящихся в России сейчас.

Почти 40% пожаловались, что им не хватает средств индивидуальной защиты. Большая часть опрошенных врачей считают, что в их больницах не проводят достаточных профилактических мер.

Вместе с тем более 90% респондентов уже контактировали с людьми с диагнозом COVID-19. Почти 70% рассказали, что контактировали и лечили пациентов с коронавирусом.

78% опрошенных сказали, что у них есть коллеги, которые имеют COVID-19. 6,9% сообщили, что сами переболели.



Российские медики рассказали о замалчивании смертельных случаев от коронавируса / Фото texty.org.ua

В России замалчивают реальное количество смертей от COVID-19

Официальные показатели статистики по COVID-19 в России действительно достаточно противоречивы, прежде всего из-за малого количества умерших при таких масштабах эпидемии и количества инфицированных в стране.

Во всем мире, в том числе в странах с высоким уровнем медицины, показатели смертности от коронавируса в разы превосходят российские.

Власти объясняют такие результаты быстрым развертыванием масштабного тестирования и созданием резерва по койко-местах для больных, что якобы позволило системе здравоохранения выдержать пиковую нагрузку.

Впрочем, опрос медицинских работников свидетельствует об обратном.

Жертв коронавируса в России гораздо больше, руководство государства заставляет региональных врачей не подавать настоящие цифры. А "лечить" больных COVID-19 от официально других диагнозов, соответственно, в случае смерти больного, в заключении не вспомнят диагноз – коронавирус.