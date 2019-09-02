Как различить и лечить кишечный грипп

Это такой вирус, у которого много подтипов, он вызывает диарею (или острый гастроэнтерит). У детей от 6 месяцев до 2 лет, он является самой частой причиной нарушения пищеварения.

В среднем, каждый год около 200 тысяч детей погибают от него. Но благодаря вакцинации (в тех странах, где она проводится), заболеваемость и смертность значительно ниже. Для взрослых, в подавляющем большинстве случаев он не опасен и с ним можно справиться самостоятельно – достаточно пить много воды.

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Как передается?

Путь передачи фекально-оральный. То есть вирус выделяется с фекалиями. Если оттуда он попадет на руки или на какой-то предмет, то они станут заразными. Стоит пожать такому человеку руку или взять зараженный предмет, то вирус появится на ваших руках.

А дальше нужно только поесть немытыми руками, почесать глаза или еще как-то прикоснуться к слизистым оболочкам. Причем он может сохранять боеспособность и быть заразным в течение недель или даже дольше, если поверхность не была обеззаражена и вымыта. А для того, чтобы вызвать заболевание колоний вируса нужно совсем немного.



Вирус легко передается

После попадания в организм болезнь обычно развивается в течение 48 часов. Заболевание имеет сезонные вспышки (зима и лето) и проходит волнами. Поскольку в ротавирусов много штаммов, то и болеть можно несколько раз в год, но обычно повторное заражение протекает легче.

Симптомы кишечного гриппа

У детей и взрослых симптомы похожи, но дети болеют тяжелее и дольше.

Ротавирус – симптомы Тошнота и \ или рвота;

Диарея, сначала всем, что есть в кишечнике, затем просто водой;

Лихорадка, интоксикация;

В 30-50% могут также наблюдаться кашель и боли в горле.

Лечение ротавируса

Ни антибиотики, ни противовирусные препараты не помогут уменьшить тяжесть заболевания. Основной способ помочь человеку – не допустить обезвоживания. Для этого нужно пить много жидкости.

Лучше всего употреблять специальные регидратационные растворы, которые также помогут пополнить запас электролитов. Если у больного высокая температура (выше 38,5) необходимо выпить парацетамол или ибупрофен.

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