На Ровненщине на спичечной фабрике обнаружили коронавирус у 5 работников
На предприятии "Украинская спичечная фабрика" в марте подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди работников.
Об этом сообщает пресс-служба Ровненской ОГА на странице в фейсбуке.
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Отмечается, что контактные лица уже установлены и они находятся под наблюдением семейных врачей.
По информации областного лабораторного центра, на предприятии "Украинская спичечная фабрика" в марте подтверждено 5 случаев заболевания COVID-19. 1 пациент госпитализирован, другие – на самоизоляции,
– говорится в пресс-службt.
Сейчас предприятие работает в обычном режиме.
По состоянию на 9 июня в Ровyенской области зафиксировано 2094 случая заражения коронавирусом. Всего в Украине подтверждено 27 856 случаев инфицирования, 12412 человек выздоровели, 810 умерли.