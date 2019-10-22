Розацеа: почему возникает, симптомы и как лечить

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Розацеа – що це таке, як лікувати, дієта при розацеа на обличчі
Розацеа: как лечить / style.hnonline.sk

Розацеа – хроническое воспалительное заболевание кожи. Как правило, болеют женщины после 40 лет. Но также встречается и у мужчин.

Чаще всего проявляется у лиц со светлой кожей и голубыми глазами, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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Почему возникает розацеа?

Это связано с повышенной активностью иммунной защитной системы кожи и с ее агрессивной реакцией на всевозможные окружающие факторы: солнце, тепло, холод, стресс, гормональные изменения, "агрессивная" косметика (кислоты, спирты и др.), лекарства.

А также выявлена связь с проблемами желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, эндокринной системы и неврологические. Из пищевых продуктов триггером развития очередного обострения могут стать пряности, шоколад, цитрусовые, помидоры и алкоголь.

Лечение розацеа

Лечение зависит от подтипа розацеа. Но обязательно нужна консультация врача.

- эритематозно-телеангиоектатическая: нежный уход за кожей, защита от солнца, местные агонисты альфа-адренергических рецепторов (Бримонидин тартрат 0.5% гель и оксиметазолин гидрохлорид 1% крем).
- папуло-пустулезное: нежный уход, защита от солнца, наружно: метронидазол гель, азелаиновая кислота и ивермектин; внутрь: антибиотик доксициклин, изотретиноин в низких дозах длительное время.
- офтальморозацеа (поражения глаз): низкие дозы доксициклина, консультация офтальмолога.
- ринофима (поражение тканей носа): антибиотик и лазерное / хирургическое лечение.

Рекомендуется избегать в косметике спирта, кислот, эфирных масел, скрабов, а также внешних гормональных средств. Для устранения сосудистых звездочек на лице нужна лазерная терапия.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Лечение Новости Здоровье Здоровье Дерматология
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