Рожа: что это за болезнь и как ее лечить

Рожа – это острое инфекционное заболевание кожи. Возбудителем рожи является стрептококк, который попадает в организм через маленькие царапины или трещины.

Стоит ли лечить рожу народными методами рассказал семейный врач Михаил Цюрак.

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Обычно эта болезнь возникает на ногах, однако может появиться на лице или других участках кожи.

Рожа – симптомы Покраснения на коже необычной формы;

Отек и боль в месте покраснения;

Место воспаление становится горячим на ощупь;

У некоторых людей может возникнуть лихорадка.



Первые симптомы рожи

Хотя рожа в основном возникает из-за очага инфекции в организме, ею можно заразиться от больного человека, особенно если на вашей коже есть поражения.

Какие существуют методы лечения рожи?

У украинцев до сих пор очень распространены различные методы лечения этого заболевания: молитвы, заговоры, бабки, знахари, мольфары и гадалки. Множество людей почему-то продолжают игнорировать медицинскую помощь, рискуя собственным здоровьем.

Лечение рожи только одно – антибиотик, который должен назначить врач. Если не убить стрептококк антибиотиком, болезнь может перейти в хроническую форму.

Последствия неправильного лечения рожи

Хроническая форма этой инфекции приводит к хроническому воспалению кожи и нарушению оттока лимфы конечности, из-за чего возникает слоновость – значительное увеличение в размерах руки или ноги. Эта стадия болезни очень трудно и долго лечится и часто приводит к инвалидности.

Помните: лечение народными методами рожистого воспаление – это промедление, которое может привести к серьезным осложнениям. Поэтому как бы мастерски ни выкачивала яйца дама по рекомендациям соседей, при симптомах рожи сразу обращайтесь к врачу.

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