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Рожать в джакузи и под музыку: на Сумщине открыли современное родильное отделение

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Благодаря объединению и децентрализации в Сумской области обновили родильное отделение до европейского уровня. Теперь в город Тростянец едут рожать не только местные женщины, но и жительницы соседних областей. Ведь здесь это можно сделать в джакузи, под музыку и совершенно бесплатно.

Последний раз ремонт в старой районной больнице делали более 40 лет назад. Изменения начались после образования объединенной территориальной общины.

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► Ремонт в родильном

Сразу местные жители приняли за правило – каждый год ремонтировать не менее одно отделение. В 2018 году обновили терапию, а в 2019 году – родильное и гинекологическое отделения.

У нас есть индивидуальный семейный родильный зал, индивидуальные послеродовые семейные палаты, где женщина может быть со своими членами семьи или с группой поддержки – кого она пожелает,
– рассказала заведующая родильного отделения Тростянецкой больницы Татьяна Сидоренко.

Родильное отделение после ремонта

Пациенткам, которые здесь не впервые, есть с чем сравнивать. Они признаются, что в старом отделении зимой приходилось лежать в палатах в верхней одежде. Теперь отделение сделано по примеру частных больниц в Польше. Здесь есть даже джакузи.

"Джакузи для того, чтобы снять стресс перед родами. Пузырьки и давление воды на все тело – это массаж. Оно помогает снять стресс и женщина входит в роды более или менее спокойной", – пояснила Татьяна Сидоренко.

кміната з джакузі пологовий тростянець
Комната с джакузи в родильном отделении

► Сколько денег ушло

На ремонт родильного ушло 6 миллионов гривен. Большая часть – это средства из бюджета общины. Также пожертвования в благотворительный фонд, донорами которого стали все жители Тростянца.

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► Изменение количества рождаемости в родильном Тростянца

За месяц в обновленном отделении уже родилось около 40 детей. Тогда как в старом отделении рождалось меньше сотни малышей в год.

"Сейчас речь идет о 200 – 250 родах в год, которые должны быть в отделении, тогда Нацслужба здоровья позволит подписать соглашение с ней. И будет оплачивать эти роды государство", – отметил председатель Тростянецкой общины Юрий Бова.

► Планы на следующие годы

За четыре года Тростянецкую больницу планируют превратить в современное медучреждение. В следующем, 2020 году, будут обновлять неврологическое отделение.

Больше о больницах в Украине – читайте здесь.

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Автор: Диана Луцышин
Теги: Новости Украины Сумы Новости Здоровье Здоровье Беременность и роды Роды Медицина
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