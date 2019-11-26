Рождественский пост 2019-2020: календарь питания на каждый день

Рождественский пост в 2019 году продолжается 40 дней. Рождественский пост один из самых длительных и строгих в году. Что можно есть в Рождественский пост, а от каких продуктов нужно отказаться, а также о календаре питания на каждый день – читайте в нашем материале.

Если вы решили поститься в Рождественский пост 2019, стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться правильно, разнообразно, полноценно и вкусно.

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Рождественский пост 2019: календарь питания на каждый день

В период Рождественского поста необходимо воздерживаться от целого ряда продуктов: мяса, молока, яиц, сыра, сливочного масла, а в некоторые дни от рыбы.

Что можно есть с 28 ноября по 19 декабря 2019 года:

Сразу стоит отметить, что вино и рыбу можно употреблять каждую субботу и воскресенье. Еще рыбу можно употреблять во вторник и четверг, если на этот день приходится большой праздник, а вино разрешается выпить в день памяти самых почитаемых святых.

Четверг: можно употреблять горячую пищу растительного происхождения, но без масла. Пятница, суббота, воскресенье, понедельник: разрешается растительное масло в небольших количествах. Пятница и суббота: сухоядение. 4 декабря 2019 года (среда) будет праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. И в этот день разрешается употреблять в пищу немного красного вина.

Что можно есть с 20 декабря 2019 года по 1 января 2020 года:

Пятница: пища растительного происхождения, но без масла. Суббота и четверг: растительная пища с растительным маслом. Среда и пятница: сухоядение. Суббота: горячая пища растительного происхождения с маслом, рыба. 1 января после Нового Года разрешается выпить немного красного вина.

Что можно есть со 2 по 5 января 2020 года:

В этот период пост усиливается, поэтому нельзя употреблять даже рыбы.

Среда и пятница: сухоядение. Четверг и суббота: пища растительного происхождения, но без масла. 6 января – Рождественский сочельник – в этот день нужно соблюдать особо строгий пост. После вечерни разрешается съесть кутью.



Даже во время поста можно питаться разнообразно и полноценно

Рождественский пост 2019: что можно есть

Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский посты. Рождественский пост требует отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молока и молочных продуктов.

Несмотря на все запреты, ваш рацион во время Рождественского поста может быть довольно богатым и разнообразным и содержать следующие продукты: каши, хлеб, сухари, овощи, грибы, зелень, ягоды, фрукты, сухофрукты, орехи, семечки, мед, а в некоторые дни также рыбу, морепродукты, масло и даже вино.

Во время Рождественского поста можно употреблять сырые, вареные, тушеные, запеченные, соленые блюда. Это могут быть разнообразные салаты, соленья, супы, рагу, запеканки, вареники, пироги и другая выпечка, соки, морсы, кисели, чай.