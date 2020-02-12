Роженицы после общего наркоза чаще испытывают послеродовую депрессию: исследование

Оказалось, что после родов под общим наркозом у женщин значительно чаще возникает сильная послеродовая депрессия, которая приводит к госпитализации.

Общая анестезия увеличивает шансы послеродовой депрессии, сообщает Anesthesia and Analgesia.

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Исследователи изучили выписки женщин, которые подвергались кесаревому сечению в штате Нью-Йорк с 2006 по 2013 год. Из 428 304 случаев, которые обследовали специалисты, 34 356 женщин (8%) находились под общим наркозом во время родов.

Дело в том, что общая анестезия побуждает ко сну, то есть матери не могут ничего увидеть, почувствовать или запомнить. Также общий наркоз мешает роженицам увидеть своего ребенка сразу после рождения.



Послеродовая депрессия после наркоза / Unsplash

Исследование показало, что 1 158 женщин, которые рожали под общим наркозом (около 3%), подверглись тяжелой послеродовой депрессии, которая нуждалась в госпитализации. Женщины, которые находились под общей анестезией во время родов, на 54% чаще страдали от послеродовой депрессии и на 91% чаще думали о самоубийстве или самоповреждении, по сравнению с теми, кто находился под региональной анестезией.

Авторы уверяют – выводы не обязательно означают, что общая анестезия вызывает послеродовую депрессию.

Мы не хотим, чтобы люди верили в то, что общая анестезия – это всегда плохо. Это спасает в некоторых ситуациях, когда вам необходимо безотлагательное сечение. Мы говорим о том, что общая анестезия не всегда хорошо, когда ее можно избежать,

– заявили исследователи.

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