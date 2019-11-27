Изменение цвета мочи после свеклы может свидетельствовать о болезни

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Темная моча после свеклы / Unsplash

Возможно вы замечали, как после употребления свеклы цвет мочи или стула становился темным: красным или розовым. Это явление называется битурия и оно может свидетельствовать о некоторых заболевания.

Согласно исследованиям, это состояние возникает у 14 процентов населения, сообщает Healthline со ссылкой на The Lancet.

К теме: Железодефицитная анемия: особенности лечения

Основным симптомом битурии является изменение цвета мочи или стула – они могут казаться красными или розовыми после блюд со свеклы или соков, которые содержат экстракты или пигменты этого овоща.

Степень обесцвечивания варьируется в зависимости от того, какую именно свеклу вы потребляли. Например, сырая свекла может вызвать мочу темно-красного или темно-розового цвета, а приготовленная свекла – светло-розовую или светло-красную.

Изменение цвета происходит из-за пищевого красителя бетанина, содержащегося в свекле. Когда он попадает в организм, в конечном итоге оказывается в почках, тем самым вызывая изменение цвета мочи.

Темна сеча після буряка
Красная моча после свеклы может быть симптомом анемии или дефицита желудочного сока

О каких болезнях может свидетельствовать розовая или красная моча после употребления свеклы

Несмотря на то, что битурия – несерьезное явлением и обычно исчезает сама по себе, иногда она указывает на проблемы со здоровьем.

Если ваша моча становится красной или розовой каждый раз после того, как вы едите свеклу – вам стоит проконсультироваться с врачом.

Иногда изменение цвета мочи после свеклы может быть признаком дефицита железа в крови (анемии).

Интересный факт: битурия наблюдается у 66-80% людей с выявленной железодефицитной анемией.

Также красная или розовая моча после свеклы может указывать на плохую кислотность желудка. Ведь именно она помогает организму усваивать минералы, питательные вещества и витамины. Соответственно, проблемы с кислотностью в желудке затрудняют пищеварение и усвоение питательных веществ, вызывают проблемы с метаболизмом (что и позволяет свекле красить вашу мочу).

Чтобы определить ваше точное состояние здоровья, врач должен назначить следующие анализы:

  • Развернутый анализ крови, ведь он укажет на наличие эритроцитов, а именно анемии.
  • Анализ мочи, чтобы проверить функцию почек на наличие следов крови или бактерий.
  • Анализ кала, чтобы исключить возможность нахождения крови в кале.
  • Тест для определения кислотности желудка.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Медицина Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний
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