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РПЦ призывает верующих в Италии "пострадать" и игнорировать запреты властей через коронавирус

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В РПЦ отмечают своим верующим в Италии, что у прихожан есть право не подчиняться решению местных властей закрыть храм через коронавирус.

В таком случае можно проявить "гражданское неповиновение", об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов эфире российского пропагандистского телеканала, пишет "Интерфакс".

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"Есть в "Основах социальной концепции" такой пункт – в каком случае должны люди проявлять гражданское неповиновение. В этом случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны ими пренебречь", – убеждает он.

Священнослужитель РПЦ посоветовал православным собираться на ночную службу и объяснил это так: "Чума остановилась потому, что люди стали причащаться!". Он также считает, что подобные запреты говорят о том, что "правительство совсем безбожное" и "это начало конца".

Здесь как раз и проверяется, готова ли эта община пострадать ради Господа. Ну, в чем-то малом. Ну расстрелов же не будет!
– заявил представитель РПЦ.

Какова ситуация с коронавирусом в Италии

В Италии умерли 17 человек, у которых обнаружили коронавирус. За сутки количество больных выросло более чем на сотню – в целом количество больных коронавирусом Covid-2019 в стране составляет 655 человек.

Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.

При этом Генконсульство Украины в Милане временно остановило прием граждан и выдачу документов.


Данные о смертности от коронавируса / инфографика 24 канала

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Автор: Олег Терещенко
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости политики Здоровье Новости Здоровье Российская пропаганда Лечение РПЦ
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