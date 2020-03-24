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Рука помощи: немецкие города принимают итальянцев, больных коронавирусом

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Немецкое правительство согласилось на просьбу Италии взять на лечение итальянцев, больных Covid-19. Больных согласились разместить в больницах Дрездена и Лейпцига, которые сообщили о наличии ресурсов и о готовности принять дополнительных пациентов.

В ночь на вторник, 24 марта, в немецкий аэропорт Лейпциг-Галле прилетел самолет итальянских ВВС с восемью итальянскими больными Covid-19. Об этом сообщает DW.

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Это очень важный знак, что мы также можем помогать другим,
– заявил глава правительства немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер.

Он также добавил, что это даст возможность лучше изучить болезнь и пути ее лечения.

Отметим, что в самой Саксонии зафиксировано 865 случаев инфицирования коронавирусом, трое людей умерли.

Что известно о темпах распространения коронавируса в Италии

  • Уже два дня подряд уменьшается количество зафиксированных новых заражений коронавирусом и случаев смерти от вызванной им болезни Covid-19.
  • Согласно официальным данным итальянского правительства, в понедельник, 23 марта, от Covid-19 в стране погиб 601 человек, в воскресенье – 651, а в субботу – 793. Последний показатель был рекордом по количеству смертей от болезни за сутки в отдельной стране.
  • Также снизилось и количество новых инфицированных с 6557 в субботу, до 4789 в понедельник.
  • Глава медицинского ведомства наиболее пострадавшего от коронавируса итальянского региона Ломбардия Джулио Галлера заявил, что это еще нельзя назвать победой над болезнью. По его словам, уже можно увидеть свет в конце тоннеля.
  • Более сдержанным в своих оценках является глава Национального института здоровья Италии Сильвио Брусаферро. По его словам, эти цифры являются положительными, но утверждать, что это тренд на понижение, – преждевременно.

 

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Автор: Эмал Наби
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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