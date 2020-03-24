Рука помощи: немецкие города принимают итальянцев, больных коронавирусом

Немецкое правительство согласилось на просьбу Италии взять на лечение итальянцев, больных Covid-19. Больных согласились разместить в больницах Дрездена и Лейпцига, которые сообщили о наличии ресурсов и о готовности принять дополнительных пациентов.

В ночь на вторник, 24 марта, в немецкий аэропорт Лейпциг-Галле прилетел самолет итальянских ВВС с восемью итальянскими больными Covid-19. Об этом сообщает DW.

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Это очень важный знак, что мы также можем помогать другим,

– заявил глава правительства немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер.

Он также добавил, что это даст возможность лучше изучить болезнь и пути ее лечения.

Отметим, что в самой Саксонии зафиксировано 865 случаев инфицирования коронавирусом, трое людей умерли.

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