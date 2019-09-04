Руководительница Минздрава Скалецкая опровергла информацию о связи с Радуцким
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая опровергла слухи о том, что ее назначение лоббировал экс-глава клиники "Борис" и нардеп Михаил Радуцкий.
Во время первого заседания Верховной Рады журналисты заметили переписки Радуцкого относительно кандидатов на пост главы Министерства здравоохранения, в которой он назвал Скалецкую "своим человеком".
Читайте также: Зоряна Скалецкая назвала первоочередные задачи Минздрава
На первой пресс-конференции новый руководительница Минздрава опровергла эту информацию и опровергла любые связи с Радуцким.
Также новая руководительница Минздрава подчеркнула, что прошла обычное собеседование и о лоббировании посторонних лиц ничего не знает.
"В какой-то момент мне сообщили, что можно подать свое резюме на кандидата в министры здравоохранения. Я прошла обычное собеседование. Какой-либо информации о договоренности или содействии, я никогда не получала", – рассказала Скалецкая.
Ранее сам Радуцкий на вопрос, лоббирует ли он упомянутую в переписке Скалецкую, ответил, что ее кандидатуру выбрала фракция "Слуги народа".
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.