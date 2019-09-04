Руководительница Минздрава Скалецкая опровергла информацию о связи с Радуцким

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Зоряна Скалецкая о Радуцком
Зоряна Скалецкая о Радуцком / Здоровье 24

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая опровергла слухи о том, что ее назначение лоббировал экс-глава клиники "Борис" и нардеп Михаил Радуцкий.

Во время первого заседания Верховной Рады журналисты заметили переписки Радуцкого относительно кандидатов на пост главы Министерства здравоохранения, в которой он назвал Скалецкую "своим человеком".

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На первой пресс-конференции новый руководительница Минздрава опровергла эту информацию и опровергла любые связи с Радуцким.

 
Зоряна Скалецкая
"Я с Михаилом Радуцким пересекалась только на эфирах, на одном из которых, я ему сказала, что как писала законопроекты, так и буду продолжать это делать и если вам нужна помощь – обращайтесь".

Также новая руководительница Минздрава подчеркнула, что прошла обычное собеседование и о лоббировании посторонних лиц ничего не знает.

"В какой-то момент мне сообщили, что можно подать свое резюме на кандидата в министры здравоохранения. Я прошла обычное собеседование. Какой-либо информации о договоренности или содействии, я никогда не получала", – рассказала Скалецкая.

Ранее сам Радуцкий на вопрос, лоббирует ли он упомянутую в переписке Скалецкую, ответил, что ее кандидатуру выбрала фракция "Слуги народа".

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Теги: Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Здоровье Медицина Зоряна Скалецкая
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