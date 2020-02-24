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Румыния хочет вернуть своих граждан из Италии из-за коронавируса: в стране вспыхнули протесты

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Коронавирус в Италии / Getty images

В Румынии вспыхнули протесты из-за того, что власти страны решили вернуть своих граждан из Италии и поместить на карантин из-за распространения опасного коронавируса COVID-2019.

Румын из Италии должен забрать самолет, который последует рейсом от города Бергамо в Крайова. Об этом информирует DIGI24.

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Так, полсотни человек протестовали под стенами местной администрации Бекета из-за решения властей разместить граждан Румынии, которые прибудут из Италии, на карантин в их городе.

Рейсом Бергамо – Крайова в Румынию из Италии должны вернуться 179 человек. По прилету всех их проверят медики инфекционной больницы в уезде.

Что происходит в Италии?В Европе зафиксировали мощную вспышку коронавируса COVID-2019. Быстрое распространение болезни наблюдают именно на севере Италии. Там количество зараженных состоянию на 24 февраля составляет 203 человека. Больше всего случаев фиксируют в регионе Ломбардия. Известно о смерти 4 человек из-за коронавируса в Италии.

На севере страны уже отменили ряд футбольных матчей, прекратили проведение Венецианского фестиваля. В Милане закрыли знаменитый театр "Ла Скала", а дом моды Giorgio Armani на Миланской неделе моды показывал коллекции только онлайн.

Кроме того, не работают школы, университеты, музеи. В некоторых регионах введено ограничение на передвижение. 

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Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Здоровье Лечение Здоровье Коронавирус 2020 Инфекция в Европе Протесты Румыния
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