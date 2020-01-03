С 2020 года диагностика рака является бесплатной: что для этого нужно

С 2020 года ранняя диагностика онкозаболеваний является бесплатной для украинцев. Инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований определены приоритетными услугами, на них выделили около 1 миллиарда гривен.

Национальная служба здравоохранения Украины сообщила, что оплатит больницам эти услуги по повышенному тарифу.

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Что нужно для бесплатной диагностики

Для обследования необходимо будет получить направление от семейного врача или другого врача.

Отмечается, что инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований – маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия – определены приоритетными услугами и будут бесплатными для украинцев.



Для ранней диагностики следует иметь направление врача/Фото: nszu.gov.ua

Основанием для проведения бесплатных инструментальных исследований является и возраст пациента. Маммография назначается не всем, а только женщинам от 40 лет и старше, гистероскопия – от 50 лет и старше.

Эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия для пациентов от 50 лет и старше, колоноскопия – от 40 лет и старше.

По данным Национального реестра рака, ежегодно около 140 тысяч украинцев узнают, что у них онкозаболевания. Ежегодно от рака умирают более 65 тысяч украинцев.

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