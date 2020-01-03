24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

С 2020 года диагностика рака является бесплатной: что для этого нужно

80 Читати новину українською
Ранняя диагностика рака / unsplash.com

С 2020 года ранняя диагностика онкозаболеваний является бесплатной для украинцев. Инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований определены приоритетными услугами, на них выделили около 1 миллиарда гривен.

Национальная служба здравоохранения Украины сообщила, что оплатит больницам эти услуги по повышенному тарифу.

Читайте также: Что будет приоритетным в медицине для правительства в 2020 году

Что нужно для бесплатной диагностики

Для обследования необходимо будет получить направление от семейного врача или другого врача.

Отмечается, что инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований – маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия – определены приоритетными услугами и будут бесплатными для украинцев.


Для ранней диагностики следует иметь направление врача/Фото: nszu.gov.ua

Основанием для проведения бесплатных инструментальных исследований является и возраст пациента. Маммография назначается не всем, а только женщинам от 40 лет и старше, гистероскопия – от 50 лет и старше.

Эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия для пациентов от 50 лет и старше, колоноскопия – от 40 лет и старше.

По данным Национального реестра рака, ежегодно около 140 тысяч украинцев узнают, что у них онкозаболевания. Ежегодно от рака умирают более 65 тысяч украинцев.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Главные новости 2 января: новая поверенная США и скандальное заявление о пенсиях на Донбассе
сегодня
4120
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Национальная служба здоровья Украины Онкозаболевания Медицина Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
30 декабря 2019 21:01 Самые важные открытия в медицине 2019 года
Анастасія Лукашевська 474
30 декабря 2019 14:40 Самые интересные мифы, которые опровергла Супрун в 2019 году
Анастасія Лукашевська 259
26 декабря 2019 16:01 Чем больше всего болели украинцы в 2019 году
Вероніка Климська 404
25 декабря 2019 14:28 Что есть, чтобы быть здоровым: тренды питания в 2019 году
Анастасія Лукашевська 5088
25 декабря 2019 10:00 Как изменения климата повлияли на здоровье человечества в 2019 году и сколько людей погибло
Анастасія Кушпіт 655
Новости
Больше новостей
Залиште відгук