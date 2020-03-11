С "Борисполя" госпитализировали женщину из-за подозрения на коронавирус
В аэропорту Борисполь у женщины обнаружили симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении коронавирусом Covid-19. Ее отвезли в Киевскую инфекционную больницу.
Об этом hromadske сообщили в Александровской клинической больнице Киева, куда доставили женщину.
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Примечательно, что пограничники подтвердили, что в самолете из Арабских Эмиратов действительно была китаянка с признаками заболевания, ее и человека, с которым она путешествовала, госпитализируют.
СМИ также сообщили и о мужчине на борту, у которого тоже были подобные симптомы.
Впрочем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга заявил, что подозрение не подтвердили.
По словам Шмыгаля, хоть и реальных подозрений не было, членов экипажа и всех пассажиров также проверили на наличие симптомов. Их опросили и зарегистрировали, за ними будут наблюдать.
Что известно о подозрении в "Борисполе"?
Отметим, что речь идет о гражданке Китая, а не Украины.
Пилот самолета сообщил, что на борту гражданке Китая стало плохо. По словам Татьяны Гайнутдиновой, заведующей 1-м инфекционным отделением больницы, информацию о женщине передали в Минздрав.
Откуда прилетела женщина – не сообщают.
Впрочем, по данным ТСН, женщина прибыла из ОАЭ. Всех пассажиров рейса "Дубай – Киев", которые летели с пассажиркой, тоже проверили.
Самолет отправили на санитарную стоянку поодаль от основной взлетной полосы, на месте дежурили две скорых – от аэропорта и городская.
Что известно о коронавирусе в Украине?В стране зафиксирован только один случай заболевания коронавирусом Covid-19. Заболел черновчанин, который вернулся из путешествия по Италии. Ему оказывают соответствующее лечение. Не смотря на то, что случай коронавируса в Украине только один, сегодня, 11 марта правительство решило ввести карантинные эпидемиологические мероприятия, которые продлятся три недели. В частности, Киев объявил о карантине до конца марта. Следовательно, в Украине запрещены массовые развлекательные, культурные, спортивные мероприятия.
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