С "Борисполя" госпитализировали женщину из-за подозрения на коронавирус

В аэропорту Борисполь у женщины обнаружили симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении коронавирусом Covid-19. Ее отвезли в Киевскую инфекционную больницу.

Об этом hromadske сообщили в Александровской клинической больнице Киева, куда доставили женщину.

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Примечательно, что пограничники подтвердили, что в самолете из Арабских Эмиратов действительно была китаянка с признаками заболевания, ее и человека, с которым она путешествовала, госпитализируют.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко "До прилета этого рейса в аэропорт "Борисполь" пограничники и представители подразделений по линии Минздрава были готовы – имели информацию, что на борту находится человек с признаками заболевания".

СМИ также сообщили и о мужчине на борту, у которого тоже были подобные симптомы.

Впрочем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга заявил, что подозрение не подтвердили.

Денис Шмыгаль "Было такое подозрение. Оно было вызвано волнением стюардессы, что это гражданин Китая, стюардессе показалось, что у него температура. Его осмотрели врачи, у него нет температуры, нет вируса”.

По словам Шмыгаля, хоть и реальных подозрений не было, членов экипажа и всех пассажиров также проверили на наличие симптомов. Их опросили и зарегистрировали, за ними будут наблюдать.

Что известно о подозрении в "Борисполе"?

Отметим, что речь идет о гражданке Китая, а не Украины.

Пилот самолета сообщил, что на борту гражданке Китая стало плохо. По словам Татьяны Гайнутдиновой, заведующей 1-м инфекционным отделением больницы, информацию о женщине передали в Минздрав.

Откуда прилетела женщина – не сообщают.

Впрочем, по данным ТСН, женщина прибыла из ОАЭ. Всех пассажиров рейса "Дубай – Киев", которые летели с пассажиркой, тоже проверили.

Самолет отправили на санитарную стоянку поодаль от основной взлетной полосы, на месте дежурили две скорых – от аэропорта и городская.

Что известно о коронавирусе в Украине?В стране зафиксирован только один случай заболевания коронавирусом Covid-19. Заболел черновчанин, который вернулся из путешествия по Италии. Ему оказывают соответствующее лечение. Не смотря на то, что случай коронавируса в Украине только один, сегодня, 11 марта правительство решило ввести карантинные эпидемиологические мероприятия, которые продлятся три недели. В частности, Киев объявил о карантине до конца марта. Следовательно, в Украине запрещены массовые развлекательные, культурные, спортивные мероприятия.

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