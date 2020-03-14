С января количество больных коронавирусом выросло на 150 000%: как это выглядит в динамике

По состоянию на 14 марта в мире более 150 тысяч человек заболели коронавирусом. Это при том, что менее чем два месяца назад, 19 января, количество инфицированных составило всего 100 человек.

В течение последних двух месяцев количество больных коронавирусом росло в разы, а иногда в десятки раз за день.

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Количество больных коронавирусом в динамике:

19 января 2020 года – 100 человек;

– 100 человек; 24 января – 1 тысяча человек или на 1 000% больше по сравнению с 19 января;

– 1 тысяча человек или на 1 000% больше по сравнению с 19 января; 28 января – 5 тысяч человек или на 5 000% больше;

– 5 тысяч человек или на 5 000% больше; 12 февраля – 50 тысяч человек или на 50 000% больше;

– 50 тысяч человек или на 50 000% больше; 6 марта – 100 тысяч человек или на 100 000% больше;

– 100 тысяч человек или на 100 000% больше; 14 марта – 150 тысяч человек или на 150 000% больше.

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Эпидемия коронавируса в мире: самое важное

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован еще в декабре 2019 года. С тех пор эпидемия распространилась по почти всему миру, а заболели коронавирусом более 150 тысяч человек.

Более 80 тысяч больных сравнительно легко смогли перенести болезнь и вылечились, но почти 6 тысяч человек во всем мире из-за коронавируса умерли.

Страны, больше всего пострадавшие от коронавируса:

Китай – более 80 тысяч инфицированных и более 3 тысяч человек умерли;

Италия – более 21 тысяч инфицированных и почти полторы тысячи человек умерли;

Иран – почти 13 тысяч инфицированных и более 600 человек умерли;

Испания – более 6 тысяч инфицированных и почти 200 человек умерли;

Южная Корея – более 8 тысяч инфицированных и более 70 человек умерли;

Франция – около 4,5 тысячи инфицированных и более 90 человек умерли.

Зацепил коронавирус и Украину. В нашей стране из-за эпидемии действует трехнедельный карантин до 3 апреля. Всего в Украине подтвердили 4 случая заболевания коронавирусом, но 71-летняя женщина из Радомышля из-за инфекции умерла.



Главные цифры эпидемии коронавируса / инфографика 24 канала