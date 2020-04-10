С какими симптомами проводят ПЦР-тест на COVID-19: ответ Ляшко
По словам заместителя главы Минздрава и главного санврача Виктора Ляшко, образцы на ПЦР-тест берут у каждого человека с подозрением на коронавирус.
Об этом главный санитарный врач Украины рассказал во время онлайн пресс-брифинга Минздрава.
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По словам Виктора Ляшко, при любой пневмонии отбирают образцы для ПЦР-теста на коронавирус.
Кроме того, тест делают людям с симптомами тяжелых острых респираторных заболеваний: высокая температура, сухой кашель и затрудненное дыхание. Это три главных симптома, в других случаях решение принимает врач.
ПЦР-тестирование проводят во всех случаях при подозрении на коронавирусную болезнь,
– заявил Ляшко.
Также образцы для исследования отбирают у людей, которые близко контактировали с больными коронавирусом пациентами и у путешественников, вернувшихся из-за границы и имеющие симптомы острого ОРВИ. Другие показания определяет эпидемиолог.
Сколько ПЦР-тестов делают одному человеку
Все индивидуально и зависит от конкретного случая и как долго болеет человек. Ляшко рассказал, что при подозрении у пациента берут образцы для диагностических целей и для ПЦР-теста.
Кроме того он отметил, что для того, чтобы признать здоровым человека, необходимо, чтобы последние два теста подряд были отрицательными. Только в таком случае можно утверждать, что человек выздоровел.
Он добавил, что после двух отрицательных тестов-ПЦР пациенту дают справку о том, что он выздоровел от коронавирусной болезни.
ПЦР-тест и экспресс-тест – в чем разница / Инфографика 24 канала
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