С какой динамикой распространяется коронавирус в Украине: данные Минздрава

Министерство охраны здоровья (МОЗ) опубликовало динамику заболевания COVID-19 в Украине по областям. Согласно приведенным данным стремительнее всего коронавирус распространяется в Черновицкой области и Киеве.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, по состоянию на 12 марта на Буковине подтвердили 432 случая заболевания коронавирус, а в Киеве на COVID-19 заболели 416 человек. В ведомстве подчеркивают, что эти регионы являются лидерами по количеству случаев инфицирования с самого начала эпидемии.

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Если посмотреть на опубликованный график динамики, еще 4 апреля в Черновицкой области 206 подтвержденных случаев. Относительно Киева, то 4 апреля в столице подтвердили 195 случаев COVID-19. То есть, за 10 дней число заболевших в обоих регионах выросло более чем вдвое.

На третьем месте идет Ивано-Франковская область. Здесь зафиксировали 291 случая заражения коронавирусом.

Наименьшее количество случаев зафиксировано в Николаевской (2), Луганской (3) и Черниговской (9) областях. Дольше всего заражения отсутствовали именно в Николаевской области.



Динамика распространения коронавируса по областям Украины / Данные Минздрава

Согласно данным Минздрава, коронавирусом в Украине может заболеть 2% населения, что равняется почти 800 тысяч человек. Но это аиболее оптимистичный сценарий развития событий. Ведь именно при таких показателях система здравоохранения Украины безболезненно справится с количеством больных. В Минздраве говорят, что именно по такому сценарию они и идут.

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Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 12 апреля Украине коронавирусом заболели 2 777 человек, 83 человека умерли , зато 89 пациентов выздоровели.

, зато 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.

В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

с 17 марта. Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение . Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре. С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.

25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине .

. 1 апреля правительство ужесточило карантинные ограничения: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем по двум; проводить мероприятия группами больше 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.



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