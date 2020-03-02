С кем лучше секс: с мясоедами или веганами, – исследование

Британские исследователи провели опрос, чтобы выяснить, кто лучше в сексе – мясоеды или вегетарианцы.

Опрос базируется на данных 500 вегетарианцев, 38% из них веганы и 500 мясоедов.

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Эгоистичные любовники

Оказалось, что мясоеды – "эгоистичные любовники", ведь больше беспокоятся о собственном удовольствии. К тому же, мясоеды занимаются сексом не так часто, как вегетарианцы.

Согласно результатам опроса, веганы и вегетарианцы занимаются сексом три-четыре раза в неделю, в то время как мясоеды (49% опрошенных) занимаются сексом в среднем один-два раза в неделю.

Кроме того, удовлетворены своей сексуальной жизнью 95% веганов, а вот среди мясоедов – всего 59%.

Ранее мы уже рассказывали у кого тяжелее похмелье: у веганов или мясоедов.

Главное о вегетарианстве

Вегетарианство стало образом жизни для многих людей. Его основа – исключение из рациона мяса животных.

Распространены и более суровые виды вегетарианских диет, в том числе веганство, его сторонники отказываются от большего количества продуктов животного происхождения в питании и в быту.

Именно здоровый растительный рацион и полноценная замена животного белка растительным (бобовые, соевые продукты, орехи) способствуют уменьшению риска появления многих заболеваний.

А участники опроса отметили, что отказ от мяса лишил их чувства дискомфорта в желудке, вздутия, а следовательно желание заниматься сексом не исчезает сразу после ужина.

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