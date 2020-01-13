С крысами и без важных лекарств: появились шокирующие фото жизни осужденных во львовском СИЗО

Представители Офиса омбудсмена Украины провели проверку больницы № 19 филиала ГУ "Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" во Львовской области, которая находится на территории львовского СИЗО. В результате стало известно о шокирующих антисанитарных условиях жизни осужденных.

Об этом сообщает Офис омбудсмена Украины на официальной странице в фейсбуке. Так, помещение больницы практически не отапливается, а температура воздуха около 11 – 15 °C.

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Кроме этого, в публикации отмечается, что больные спят "на старых металлических кроватях, старых, тонких, рваных матрасах и подушках, на которых постельное белье изношено, а у некоторых больных вообще отсутствует".

"Камеры-палаты старые заброшенные, на стенах плесень, требуют проведения ремонта с заменой санитарно-технического оборудования и электросети", – отмечает пресс-служба.

Фото с проверки больницы во львовском СИЗО / пресс-служба Офиса омбудсмена Украины

Также проверкой установлено, что в больнице отсутствуют препараты для проведения общей анестезии, отсутствуют иглы, с помощью которых проводится эпидуральная анестезия, что делает невозможным проведение оперативного лечения; отсутствуют препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта; отсутствуют наркотические обезболивающие средства, которые "были крайне необходимыми для пяти осужденных, больных онкологическими заболеваниями, которые страдали от болевого синдрома в 2019 году".

Больным онкологическими заболеваниями вообще не проводятся компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, что затрудняет диагностику и динамическое наблюдение за больными... В учреждении не проводятся должным образом дератизационные мероприятия, о чем свидетельствует стая крыс на территории,

– пишет Офис омбудсмена Украины.



Фото с проверки больницы во львовском СИЗО / пресс-служба офиса Омбудсмена Украины