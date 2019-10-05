С отравлением после свадьбы в больницу попали 72 человека на Буковине

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Массовое отравление в Черновицкой области
Массовое отравление в Черновицкой области / 5.ua иллюстративное фото

В Черновицкой области 72 человека попали в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления после свадьбы. Среди них 18 детей.

О массовом отравлении на Буковине сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Все люди, попавшие в больницу, 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Оскар" г. Путила.

В то же время в больнице остается 16 человек, которые 29 сентября отравились на праздновании свадьбы в ресторане "Марианна" в пгт Красноильск – тоже на Буковине. Среди отравившихся – 4 детей.

Какие симптомы у пищевого отравления?

  • Высокая температура;
  • снижение или отсутствие аппетита;
  • общая слабость;
  • диарея;
  • боль в животе;
  • вздутие живота;
  • тошнота и рвота;
  • холодный липкий пот;
  • низкое давление;
  • учащенное сердцебиение.

Первая помощь при пищевом отравлении:

  1. немедленно промыть желудок чистой водой. Выпить много жидкости и вызвать рвоту;
  2. принять сорбенты;
  3. если нет рвоты и диареи, надо принять слабительные препараты, чтобы токсины не впитывались в организм;
  4. восстановить водно-солевой баланс и не есть кислого, острого, жареного, жирного;
  5. если после этого не легче, то вызывайте "скорую".

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Здоровое питание Новости Черновцов Новости Здоровье Отравление Здоровье Лечение
Источник: 24 канал
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