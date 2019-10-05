С отравлением после свадьбы в больницу попали 72 человека на Буковине

В Черновицкой области 72 человека попали в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления после свадьбы. Среди них 18 детей.

О массовом отравлении на Буковине сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Все люди, попавшие в больницу, 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Оскар" г. Путила.

В то же время в больнице остается 16 человек, которые 29 сентября отравились на праздновании свадьбы в ресторане "Марианна" в пгт Красноильск – тоже на Буковине. Среди отравившихся – 4 детей.

Какие симптомы у пищевого отравления?

Высокая температура;

снижение или отсутствие аппетита;

общая слабость;

диарея;

боль в животе;

вздутие живота;

тошнота и рвота;

холодный липкий пот;

низкое давление;

учащенное сердцебиение.

Первая помощь при пищевом отравлении:

немедленно промыть желудок чистой водой. Выпить много жидкости и вызвать рвоту; принять сорбенты; если нет рвоты и диареи, надо принять слабительные препараты, чтобы токсины не впитывались в организм; восстановить водно-солевой баланс и не есть кислого, острого, жареного, жирного; если после этого не легче, то вызывайте "скорую".

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