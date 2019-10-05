С отравлением после свадьбы в больницу попали 72 человека на Буковине
В Черновицкой области 72 человека попали в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления после свадьбы. Среди них 18 детей.
О массовом отравлении на Буковине сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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Все люди, попавшие в больницу, 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Оскар" г. Путила.
В то же время в больнице остается 16 человек, которые 29 сентября отравились на праздновании свадьбы в ресторане "Марианна" в пгт Красноильск – тоже на Буковине. Среди отравившихся – 4 детей.
Какие симптомы у пищевого отравления?
- Высокая температура;
- снижение или отсутствие аппетита;
- общая слабость;
- диарея;
- боль в животе;
- вздутие живота;
- тошнота и рвота;
- холодный липкий пот;
- низкое давление;
- учащенное сердцебиение.
Первая помощь при пищевом отравлении:
- немедленно промыть желудок чистой водой. Выпить много жидкости и вызвать рвоту;
- принять сорбенты;
- если нет рвоты и диареи, надо принять слабительные препараты, чтобы токсины не впитывались в организм;
- восстановить водно-солевой баланс и не есть кислого, острого, жареного, жирного;
- если после этого не легче, то вызывайте "скорую".
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Источник: 24 канал
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