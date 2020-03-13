С подозрением на коронавирус во Львове госпитализировали украинца, вернувшегося из Италии
Вернувшегося из Италии Жителя Львовщины госпитализировали с подозрением на коронавирус. Сейчас мужчина находится на обследовании во Львове.
12 марта мужчина с признаками острой респираторной инфекции обратился к семейному врачу, сообщила пресс-служба Каменко-Бугского горсовета.
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Больного госпитализировали спецтранспортом во Львов – для обследования и установления диагноза.
В Каменко-Бугской горсовете приняли решение временно приостановить работу рынков в городе Каменка-Бугская, Добротвор, Новый Ярычев. Также жителям района рекомендовали избегать скопления людей и сохранять спокойствие.
Что известно о коронавирусе в Украине
- В Украине уже зарегистрированы три официальных случая заболевания Covid-19.
- Первый случай коронавируса диагностировали у 39-летнего черновчанина, вернувшегося из путешествия по Италии.
- 12 марта Covid-19 подтвердили у 71-летней женщины из Радомышля Житомирской области, которая вернулась из Польши. Состояние женщины оценивают как тяжелое. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
- Также коронавирусом заболел 64-летний житель Черновицкой области, жена которого работает в Италии.
- Все больные коронавирусом в Украине находятся в инфекционных больницах.
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