С подозрением на коронавирус во Львове госпитализировали украинца, вернувшегося из Италии

Вернувшегося из Италии Жителя Львовщины госпитализировали с подозрением на коронавирус. Сейчас мужчина находится на обследовании во Львове.

12 марта мужчина с признаками острой респираторной инфекции обратился к семейному врачу, сообщила пресс-служба Каменко-Бугского горсовета. Читайте также Отставить панику: как пережить карантин из-за коронавируса в Украине Больного госпитализировали спецтранспортом во Львов – для обследования и установления диагноза. В Каменко-Бугской горсовете приняли решение временно приостановить работу рынков в городе Каменка-Бугская, Добротвор, Новый Ярычев. Также жителям района рекомендовали избегать скопления людей и сохранять спокойствие. Что известно о коронавирусе в Украине В Украине уже зарегистрированы три официальных случая заболевания Covid-19.

Первый случай коронавируса диагностировали у 39-летнего черновчанина, вернувшегося из путешествия по Италии.

12 марта Covid-19 подтвердили у 71-летней женщины из Радомышля Житомирской области, которая вернулась из Польши. Состояние женщины оценивают как тяжелое. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также коронавирусом заболел 64-летний житель Черновицкой области, жена которого работает в Италии.

Все больные коронавирусом в Украине находятся в инфекционных больницах.

Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала