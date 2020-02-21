С поезда "Киев-Москва" госпитализировали пассажиров вагона из-за китаянки с температурой
Пассажиров вагона поезда "Киев-Москва" изолировали на карантин в Бердянске, с ними ехала гражданка Китая, у которой обнаружили температуру 38 градусов.
Всего в вагоне было 24 человека – 22 пассажира и два проводника. Температуру удалось обнаружить с помощью тепловизора, пишет Интерфакс-Украина.
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Ее сняли с температурой 38 градусов. Гражданку Китая 42 лет отправили в инфекционную больницу Бердянска,
– отметила работница Роспотребнадзора.
Вагон, в котором ехала китаянка, отцепили на отдельной тупиковой ветви, он находится под наблюдением сотрудников транспортной полиции. Других пассажиров вагона, где ехала женщина, изолировали в Бердянскую городскую больницу №4 для обсервации и дальнейшего обследования.
Что надо знать о коронавирусе 2019-nCoV
Это новый член семьи коронавирусов, который еще не изучен человечеством. Он происходит от животных, поэтому большинство инфицированных работали на рынке, или покупали там мясо или морепродукты.
Вирус вызывает пневмонию. У больных появляется кашель, лихорадка и затруднение дыхания. При лечении не эффективны ни антибиотики, ни противовирусные препараты. В больнице больным могут поддерживать жизнедеятельность легких и других органов, но выздоровление зависит от их иммунной системы.
По состоянию на 21 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 247 человек. Общее количество инфицированных – 76 726 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 16 тысяч человек.
Украинцы и граждане других государств, которых Украина эвакуировала из эпицентра распространения коронавируса 20 февраля прибыли в Украину. Сначала самолет сел в "Борисполе", после дозаправки горючим – отправился в Харьков. Далее эвакуированных в сопровождении охраны доставили в медицинский центр "Новые Санжары" на Полтавщине. Там они будут находиться на карантине 14 дней.
Главное об эвакуации людей из Уханя
- 20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.
- Ни у одного эвакуированного нет симптомов простуды.
- На карантин пойдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей на самолете.
- Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и поджога шин, произошла еще и схватка с правоохранителями.
- Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
- В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.
- Медцентру обеспечена постоянная охрана.
Вот последние цифры об опасности коронавируса:
- В 80% случаев заболевания Covid-19 приводит лишь к слабым симптомам, которые не представляют опасности.
- В 14% случаев развиваются серьезные проблемы, включая пневмонию и проблемы с дыханием.
- В 5% случаев болезнь приводит к критическим состояниям – дыхательной недостаточности, септическому шоку.
- В 2% случаев больные умирают. Чем старше человек, тем опаснее для него этот вирус, тогда как дети заражаются довольно редко. Также оказалось, что мужчины чаще умирают (2,8%), чем женщины (1,7%).
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