С поезда "Киев-Москва" госпитализировали пассажиров вагона из-за китаянки с температурой

Пассажиров вагона поезда "Киев-Москва" изолировали на карантин в Бердянске, с ними ехала гражданка Китая, у которой обнаружили температуру 38 градусов.

Всего в вагоне было 24 человека – 22 пассажира и два проводника. Температуру удалось обнаружить с помощью тепловизора, пишет Интерфакс-Украина.

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Ее сняли с температурой 38 градусов. Гражданку Китая 42 лет отправили в инфекционную больницу Бердянска,

– отметила работница Роспотребнадзора.

Вагон, в котором ехала китаянка, отцепили на отдельной тупиковой ветви, он находится под наблюдением сотрудников транспортной полиции. Других пассажиров вагона, где ехала женщина, изолировали в Бердянскую городскую больницу №4 для обсервации и дальнейшего обследования.

Что надо знать о коронавирусе 2019-nCoV

Коронавирус Covid-2019 – что это? Это новый член семьи коронавирусов, который еще не изучен человечеством. Он происходит от животных, поэтому большинство инфицированных работали на рынке, или покупали там мясо или морепродукты. Вирус вызывает пневмонию. У больных появляется кашель, лихорадка и затруднение дыхания. При лечении не эффективны ни антибиотики, ни противовирусные препараты. В больнице больным могут поддерживать жизнедеятельность легких и других органов, но выздоровление зависит от их иммунной системы.

По состоянию на 21 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 247 человек. Общее количество инфицированных – 76 726 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 16 тысяч человек.

Украинцы и граждане других государств, которых Украина эвакуировала из эпицентра распространения коронавируса 20 февраля прибыли в Украину. Сначала самолет сел в "Борисполе", после дозаправки горючим – отправился в Харьков. Далее эвакуированных в сопровождении охраны доставили в медицинский центр "Новые Санжары" на Полтавщине. Там они будут находиться на карантине 14 дней.

Главное об эвакуации людей из Уханя

20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.

Ни у одного эвакуированного нет симптомов простуды.

На карантин пойдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей на самолете.

Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и поджога шин, произошла еще и схватка с правоохранителями.

Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.

В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.

Медцентру обеспечена постоянная охрана.

Вот последние цифры об опасности коронавируса:

В 80% случаев заболевания Covid-19 приводит лишь к слабым симптомам, которые не представляют опасности.

В 14% случаев развиваются серьезные проблемы, включая пневмонию и проблемы с дыханием.

В 5% случаев болезнь приводит к критическим состояниям – дыхательной недостаточности, септическому шоку.

В 2% случаев больные умирают. Чем старше человек, тем опаснее для него этот вирус, тогда как дети заражаются довольно редко. Также оказалось, что мужчины чаще умирают (2,8%), чем женщины (1,7%).

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