С появлением Uber в городах растет уровень пьянства

Исследователи из США заметили взаимосвязь между злоупотреблением алкоголя и сервисом такси Uber.

Специалисты проанализировали данные потребления алкоголя и провели параллель с развитием корпорации Uber по городам США. Они обнаружили, что после того, как сервис запускался в конкретном городе, там рос уровень злоупотребления алкогольными напитками, сообщает The Economist.

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Среднее суточное количество выпитых напитков увеличивалось на 3,1%. Кроме того, даже увеличивалось число дней в месяце, когда среднестатистический человек позволял себе лишний раз выпить – на 2,8%.



График пьянства в городах, где появился Uber

За одно застолье горожане начали выпивать на 4,9% больше, а количество случаев тяжелого опьянения увеличилось на 9%. Особенно заметной стала эта связь в тех районах, где хуже сообщение общественного транспорта – тяжелые случаи алкогольного опьянения увеличились там на 17,5-21,8%.

Вероятно, что до появления таких сервисов люди лучше контролировали употребление алкогольных напитков, ведь понимали, что им еще надо добраться домой.

Однако для справедливости стоит добавить, что Uber имеет и преимущества, ведь делает города безопаснее. Предварительные исследования показывают, что с появлением этого сервиса уровень аварий с участием нетрезвых водителей в США значительно снизился.

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