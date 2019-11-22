С помощью психоделических грибов будут лечить депрессию

Разовая доза псилоцибина, содержащегося в "волшебных грибах", является антидепрессантом быстрого действия и начинает действовать в течение первых двух часов.

Эффект от псилоцибина значительно сильнее, чем от традиционных антидепрессантов, сообщает Medical Xpress.

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Предыдущие исследования показали, что люди, испытывающие депрессию, имеют меньше синаптических связей, особенно в лобной коре, которая отвечает за регулирование настроения и познания.

В рамках своих доклинических исследований ученые обнаружили, что когда мышам дают одноразовую дозу психоделического вещества, это не только подавляет симптомы депрессии, но и увеличивает количество синапсов в лобной коре.

Ученые надеются, что они смогут разработать чисто клинические версии этих препаратов.

Если мы на молекулярном уровне поймем, как психоделики вызывают активность в лобной коре, мы могли бы разработать гораздо более лучшие терапевтические препараты, чем те, которыми сейчас пользуются терапевты. Конечная цель состоит в том, чтобы найти лекарство, которое вызывают антидепрессантые эффекты и не вызывают психических,

– рассказывают ученые.

Специалисты также цитируют одно исследование, в ходе которого 80% людей с диагнозом терминальный рак и депрессия получали разовую дозу псилоцибина и в течение 6 месяцев демонстрировали улучшение настроения.



Псилоцибиновые грибы могут стать ключом для быстродействующих антидепрессантов

Это не значит, что среднестатистический Джо, когда ему станет грустно, сможет пойти в ближайшую аптеку, чтобы получить дозу лечебных грибов,

– сказал де ла Фуэнте, сотрудник докторской диссертации в лаборатории Гонсалеса – МАЕС.

В 1950 и 60-х годах этот метод лечения был эффективным при расстройствах поведения, однако из-за плохого контроля началось злоупотребление психоактивными веществами. В 1970 году Управление по борьбе с наркотиками приняли ЛСД и псилоцибин под жесткий контроль.

С 2000 года Администрация по контролю за продуктами начала выдавать разрешение на исследование псилоцибина, однако ученые только недавно начали заявлять об их пользе.

Психоделики считаются опасными веществами, не используются в медицине и имеют большой потенциал для злоупотребления, поэтому классифицируются как препараты Списка I.

Поэтому специалистам нужно собрать серьезные и обоснованные доказательства их пользы, прежде чем использовать психоделические вещества в медицине.

Как сейчас лечится депрессия

По данным Национального института психического здоровья, депрессия является одной из самых распространенных проблем в области психического здоровья в Соединенных Штатах – ей болеют примерно 17,3 миллиона взрослых. Лечение депрессии очень длинное и сложное, и состоит из консультации, терапии и медикаментозного лечения.

Пациентам с депрессией необходимо принимать антидепрессанты в течение нескольких недель или даже месяцев, чтобы заметить первые изменения настроения и поведения. Опасность заключается в том, что в течение этого периода значительно возрастает риск самоубийства.

Важно! Здоровье 24 не призывает употреблять псилоцибиновые грибы. Мы делимся новыми исследованиями в различных областях медицины только в информативных целях.

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