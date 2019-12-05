С сайта Минздрава исчезли все упоминания о Супрун и ее заместителях
Супрун считает, что руководство Минздрава дало такой приказ из-за критикующего поста Ульяны Супрун в сторону министерства.
С сайта Министерства здравоохранения Украины исчезли все упоминания об Ульяне Супрун, Павле Ковтонюке, Александре Линчевском, Ольге Стефанишиной и Романе Илыке, сообщает Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
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Супрун считает, что политическое руководство пытается не только остановить трансформацию системы здравоохранения, но и стереть упоминания о тяжелой работе людей длиной в 3 года. Она отметила, что трансформацию медицины не остановить в несколько кликов.
Скриншоты, которыми поделилась Ульяна Супрун
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