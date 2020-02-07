С украинцами на борту: количество больных коронавирусом на круизном борту в Японии возросло

Количество людей на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии, у которых зафиксировали новый вид коронавируса, возросло втрое.

Как сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление Минздрава Японии, коронавирус диагностировали у 61 пассажира.

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Все зараженные будут доставлены в медицинские учреждения Токио. На борту находятся по меньшей мере 25 украинцев.

Ранее сообщалось о 20 больных. 7 февраля заболевание зафиксировали у еще 41 человека. Украинцев среди инфицированных нет. Среди лиц, которые подхватили коронавирус, – восемь американцев, по пять туристов из Австралии и Канады, а также аргентинец и британец.

Что известно о вспышке коронавируса на лайнере Diamond Princess

Круизный лайнер Diamond Princess в состоянии карантина из-за вероятности распространения китайского коронавируса.

Всего на борту лайнера находятся 3 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 700 – пассажиры, а другие люди являются членами экипажа. Сейчас японские медики принимают меры с целью проведения диагностики всех, кто находится на судне. Также власти Японии организовали службу психологической поддержки и жизнеобеспечения судна и людей на борту.

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Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не обнаружили, или те, кто ждет результатов теста, остаются на судне не менее 14 дней.

Говорят, что пассажиров заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а потом сошел на берег в Гонконге.

Коронавирус: количество больных

По состоянию на 7 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 639 человек. Общее количество инфицированных – 31 500 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровели 1 540 человек. В Украине не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения.



Мифы и правда о коронавирусе / Картинка 24 канала

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