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С завтрашнего дня украинским врачам увеличат зарплату, – Шмыгаль

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Украинские медики / УНИАН

С 1 апреля Правительство увеличит зарплату украинским медикам. Впрочем, на сколько вырастет оплата труда врачей – пока неизвестно.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

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Руководство государства в ходе совещания обсудило вопросы защищенности медицинских работников от инфицирования коронавирусом, а также предоставления им гарантий труда и соответствующей оплаты труда.

Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц,
– отметил Зеленский.

Поэтому, Шмыгаль заявил, что повышение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.

О каких конкретно суммах идет речь, глава правительства не уточнил.

Работа украинских врачей в условиях эпидемии

В Украине до 24 апреля действует карантин, в условиях которого большинство населения, за исключением, в частности, медиков, призывают оставаться дома. Сами же медики запустили флешмоб: "Мы остаемся здесь для вас – пожалуйста, оставайтесь дома для нас".

В украинской власти уже пообещали тем врачам, которые непосредственно будут работать с больными коронавирусом, премии в размере 200% от зарплаты, а из-за проблем с общественным транспортом во Львове и Киеве медиков будут бесплатно возить такси.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

 

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Медицина Денис Шмыгаль Зарплата Больница
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