Садовый дал рекомендации, как здороваться, чтобы не распространялся коронавирус

Городской голова Львова Андрей Садовый посоветовал избегать приветствий рукопожатием, из-за распространения коронпавируса.

Об этом он сообщил на брифинге относительно ограничительных мер во Львове.

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Также он порекомендовал отказаться от пользования сушками для рук, а использовать бумажные полотенца.

Мэр Львова Андрей Садовый “У всех людей есть желание пожать друг другу руку, и я сегодня предложил здороваться прикладыванием руки к груди, со словами: "Здравствуйте", "Большая честь". Также рукопожатие можно заменить касанием локтями”.

Он также добавил, что городская власть Львова вводит карантин в учебных заведениях. Но добавил, что 12 марта в учебных заведениях еще будут учителя или воспитатели, с которыми родители, которые не готовы к карантину, смогут оставить своих детей.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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