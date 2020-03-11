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Садовый дал рекомендации, как здороваться, чтобы не распространялся коронавирус

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Городской голова Львова Андрей Садовый посоветовал избегать приветствий рукопожатием, из-за распространения коронпавируса.

Об этом он сообщил на брифинге относительно ограничительных мер во Львове.

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Также он порекомендовал отказаться от пользования сушками для рук, а использовать бумажные полотенца.

 
Мэр Львова Андрей Садовый
“У всех людей есть желание пожать друг другу руку, и я сегодня предложил здороваться прикладыванием руки к груди, со словами: "Здравствуйте", "Большая честь". Также рукопожатие можно заменить касанием локтями”.

Он также добавил, что городская власть Львова вводит карантин в учебных заведениях. Но добавил, что 12 марта в учебных заведениях еще будут учителя или воспитатели, с которыми родители, которые не готовы к карантину, смогут оставить своих детей.


Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Андрей Садовой Профилактика заболеваний Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Львова Лечение
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