Садовый дал рекомендации, как здороваться, чтобы не распространялся коронавирус
Городской голова Львова Андрей Садовый посоветовал избегать приветствий рукопожатием, из-за распространения коронпавируса.
Об этом он сообщил на брифинге относительно ограничительных мер во Львове.
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Также он порекомендовал отказаться от пользования сушками для рук, а использовать бумажные полотенца.
Он также добавил, что городская власть Львова вводит карантин в учебных заведениях. Но добавил, что 12 марта в учебных заведениях еще будут учителя или воспитатели, с которыми родители, которые не готовы к карантину, смогут оставить своих детей.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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