Садовый призывает львовян не паниковать из-за эвакуацию из Китая

Мэр Львова Андрей Садовый призывает украинцев не паниковать из-за информации об эвакуации граждан Украины и иностранцев изкитайского Уханя, а также не распространять фейки.

На своей странице в Фейсбуке Садовый опубликовал короткий ролик, в котором сообщил о своем телефонном разговоре с министром здравоохранения Зоряной Скалецкой.

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По словам мэра Львова, до сих пор неизвестно, в каком городе приземлится самолет с эвакуированными людьми из Китая, а также, где именно находится обсервация для 14-дневной изоляции. Выбор места зависит от количества людей, которые сядут на воздушное судно и прилетят в Украину.

Андрей Садовый попросил население не распространять фейковую информацию, которая вызывает панику.

Информация будет известна тогда, когда поймут, сколько украинцев зайдет на борт самолета. Будет ли это 15 человек, будет ли это 50. От этого будет зависеть, где их будут размещать. На борт самолета будут брать только здоровых людей,

– сказал мэр Львова.

Что известно об эвакуации украинцев из Уханя

Самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибудет утром 20 февраля 08:00. Несмотря на то, что ряд СМИ назвали город, куда бы мог приземлится самолет, в Минздраве еще не дали своего подтверждения.

По словам Зоряны Скалецкий и представителей МВД, во время посадки на самолет, у пассажиров измерят температуру. Если же она будет выше 37, 2, то человек не полетит домой, а отправится в местную больницу.

После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы сожгут. Эвакуированные и персонал самолета отправятся на двухнедельный карантин.

Что касается больницы – она ​​будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сожжение и обеззараживания отходов.

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.



Правда и мифы про коронавирус / 24 канал

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