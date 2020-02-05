Что съесть, чтобы уменьшить тягу к сахару

Известно, что употребление большого количества сахара влечет за собой множество негативных последствий для здоровья: увеличение веса, повышение риска сердечных заболеваний, диабета и тому подобное. В связи с этим многие хотят избавиться от сахарной зависимости, однако не знают как.

Людям, которые любят сладкое, бывает трудно удержаться от сладостей к чаю или кофе, сообщает TheHealthSite.

К теме: Почему после основных блюд хочется сладкого и когда это симптом болезни

Впрочем, есть вариант, который поможет отказаться от конфет и удовлетворить тягу к сладкому одновременно.

Ниже приведен список фруктов, которые содержат в себе меньшую концентрацию сахара. Кроме того, они богаты клетчаткой, питательными веществами и минералами, благодаря чему являются не только вкусной, но и полезной альтернативой.

Какие фрукты уменьшают тягу к сахару

Сливы – эти фрукты могут стать идеальным угощением в борьбе с тягой к сахару. Также эти фрукты содержат антиоксиданты, поддерживают уровень сахара в крови и способствуют пищеварению.

– эти фрукты могут стать идеальным угощением в борьбе с тягой к сахару. Также эти фрукты содержат антиоксиданты, поддерживают уровень сахара в крови и способствуют пищеварению. Арбуз имеет низкое содержание сахара, однако является прекрасным источником железа. Приятный бонус – арбуз обладает мочегонными свойствами, поэтому благодаря ему можно легко вывести лишнюю жидкость из организма.

имеет низкое содержание сахара, однако является прекрасным источником железа. Приятный бонус – арбуз обладает мочегонными свойствами, поэтому благодаря ему можно легко вывести лишнюю жидкость из организма. Апельсин содержит около 12 грамм сахара, но много витамина С. Если захотелось выпить свежевыжатого апельсинового сока, то лучше съесть целый фрукт. Дело в том, что в стакане апельсинового сока может содержаться сок из двух-трех апельсинов, что значительно увеличивает количество потребленного сахара.

содержит около 12 грамм сахара, но много витамина С. Если захотелось выпить свежевыжатого апельсинового сока, то лучше съесть целый фрукт. Дело в том, что в стакане апельсинового сока может содержаться сок из двух-трех апельсинов, что значительно увеличивает количество потребленного сахара. Один киви содержит примерно 6 грамм сахара. Эти маленькие фрукты богаты витамином С, который способен улучшить иммунную систему.

содержит примерно 6 грамм сахара. Эти маленькие фрукты богаты витамином С, который способен улучшить иммунную систему. Авокадо имеет незначительное количество сахара, впрочем он содержит хорошие жиры, которые помогают поддерживать здоровый уровень холестерина и держать сердце в тонусе.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.