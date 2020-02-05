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Что съесть, чтобы уменьшить тягу к сахару

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Как избавиться от сахарной зависимости / pexels.com

Известно, что употребление большого количества сахара влечет за собой множество негативных последствий для здоровья: увеличение веса, повышение риска сердечных заболеваний, диабета и тому подобное. В связи с этим многие хотят избавиться от сахарной зависимости, однако не знают как.

Людям, которые любят сладкое, бывает трудно удержаться от сладостей к чаю или кофе, сообщает TheHealthSite.

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Впрочем, есть вариант, который поможет отказаться от конфет и удовлетворить тягу к сладкому одновременно.

Ниже приведен список фруктов, которые содержат в себе меньшую концентрацию сахара. Кроме того, они богаты клетчаткой, питательными веществами и минералами, благодаря чему являются не только вкусной, но и полезной альтернативой.

Какие фрукты уменьшают тягу к сахару

  • Сливы – эти фрукты могут стать идеальным угощением в борьбе с тягой к сахару. Также эти фрукты содержат антиоксиданты, поддерживают уровень сахара в крови и способствуют пищеварению.
  • Арбуз имеет низкое содержание сахара, однако является прекрасным источником железа. Приятный бонус – арбуз обладает мочегонными свойствами, поэтому благодаря ему можно легко вывести лишнюю жидкость из организма.
  • Апельсин содержит около 12 грамм сахара, но много витамина С. Если захотелось выпить свежевыжатого апельсинового сока, то лучше съесть целый фрукт. Дело в том, что в стакане апельсинового сока может содержаться сок из двух-трех апельсинов, что значительно увеличивает количество потребленного сахара.
  • Один киви содержит примерно 6 грамм сахара. Эти маленькие фрукты богаты витамином С, который способен улучшить иммунную систему.
  • Авокадо имеет незначительное количество сахара, впрочем он содержит хорошие жиры, которые помогают поддерживать здоровый уровень холестерина и держать сердце в тонусе.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Лечение Здоровье Здоровое питание Диеты Диабет
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