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На сайтах знакомств начали сообщать о наличии антител к коронавирусу

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Свидание и антитела к коронавирусу
Свидание и антитела к коронавирусу / unsplash.com

Много одиночек начали выкладывать в своем профиле на сайтах знакомств результаты теста, который показывает, что у них есть антитела к коронавирусу.

По их словам, это помогает завести новые знакомства, стандартного описания о себе уже недостаточно, пишет New York Post.

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Новый тренд подтверждает Морин Тара Нельсон – владелица агентства знакомств в Лонг-Айленде.

Уже около двух недель клиенты спрашивают меня, есть ли антитела у тех людей, которых я им подобрала,
– рассказала она.

Приложения для знакомств готовятся к новым запросам пользователей. Например, популярный в США сервис S'More собирается добавить функцию для показа данных об антителах.

Специалисты ожидают, что очень скоро люди, которые уже переболели COVID-19, станут самыми желанными партнерами.

Уже появились люди, которые специально говорят, что у них есть антитела, чтобы продолжить общение и не спугнуть потенциального партнера.

Почему люди с антителами имеют преимущество

Недавно ученые выяснили, что люди, которые болели коронавирусом, имеют иммунитет к заболеванию. Но пока неизвестно, насколько он устойчив.

А повторное заражение, которые замечали некоторые врачи, по словам ВОЗ является следствием выделения мертвых частиц вируса из легких, что является частью процесса выздоровления.

Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Лечение Интернет Техно Новости Здоровье Коронавирус COVID-19
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