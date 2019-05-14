Салат чука: что это и почему его нужно есть регулярно

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Салат чука – источник йода
Салат чука – источник йода / simplyrecipes.com

Салат чука – это хорошо известное поклонникам японской кухни блюдо из водорослей. В основе салата дикорастущие водоросли, которые иногда сравнивают с морской капустой – вакаме. ⠀

Нутрициолог Светлана Никитчук утверждает, что салат чука – настоящий кладезь полезных веществ и свойств.

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Чем полезен салат чука

  1. Натуральный источник йода, необходимого для нормального функционирования щитовидной железы;
  2. Содержит витамины А, С, Е, В, РР, К;
  3. Диетическая и низкокалорийная пища;
  4. Содержит много растительной клетчатки, которая способствует улучшению пищеварения и очищению организма;
  5. Это источник многих минеральных веществ (железа, кальция, калия), необходимых для регулирования метаболизма;
  6. Он насыщен протеинами и аминокислотами, которые помогают нарастить и укрепить мышечную ткань;
  7. Фитогормоны-лигнаны борются с раковыми клетками, замедляют и останавливают их развитие, снижают риск онкологических заболеваний;
  8. Мощный антиоксидант, который защищает организм, нейтрализует действие свободных радикалов на клетки; выводит токсины и шлаки, очищает кровь;
  9. Содержит омега-3;
  10. Нормализует работу пищеварительной системы, полезен при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта
  11. Водоросли помогают укрепить стенки сосудов, снижают риск инфаркта миокарда
  12. Связывают и выводят соли тяжелых металлов из организма радионуклиды.

Полезных свойств у салата чуки много, но злоупотреблять им не стоит.

Чим корисний салат чука
Чем полезен салат чука

Кому не рекомендуют употреблять салат чука

  • при заболеваниях щитовидной железы,
  • людям с повышенным содержанием йода в организме.

При чрезмерном употреблении может вызвать застой воды.

Как выбрать салат чука

Но главное выбирать качественный продукт и покупать только у проверенного производителя. Поэтому нужно обращать внимание на:

1. Окраска – водоросли должны быть естественного золотисто-салатового или малахитового цвета

2. Вкус салата – нейтральный, более сочный, чем у морской капусты, без выраженного запаха йода

3. Структура – нежная и мягкая

4. Без кусков льда в коробке – это означает, что продукт замораживали и размораживали несколько раз.

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