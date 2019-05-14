Салат чука: что это и почему его нужно есть регулярно
Салат чука – это хорошо известное поклонникам японской кухни блюдо из водорослей. В основе салата дикорастущие водоросли, которые иногда сравнивают с морской капустой – вакаме. ⠀
Нутрициолог Светлана Никитчук утверждает, что салат чука – настоящий кладезь полезных веществ и свойств.
Читайте также: Сахарная зависимость: что это и чем она опасна
Чем полезен салат чука
- Натуральный источник йода, необходимого для нормального функционирования щитовидной железы;
- Содержит витамины А, С, Е, В, РР, К;
- Диетическая и низкокалорийная пища;
- Содержит много растительной клетчатки, которая способствует улучшению пищеварения и очищению организма;
- Это источник многих минеральных веществ (железа, кальция, калия), необходимых для регулирования метаболизма;
- Он насыщен протеинами и аминокислотами, которые помогают нарастить и укрепить мышечную ткань;
- Фитогормоны-лигнаны борются с раковыми клетками, замедляют и останавливают их развитие, снижают риск онкологических заболеваний;
- Мощный антиоксидант, который защищает организм, нейтрализует действие свободных радикалов на клетки; выводит токсины и шлаки, очищает кровь;
- Содержит омега-3;
- Нормализует работу пищеварительной системы, полезен при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта
- Водоросли помогают укрепить стенки сосудов, снижают риск инфаркта миокарда
- Связывают и выводят соли тяжелых металлов из организма радионуклиды.
Полезных свойств у салата чуки много, но злоупотреблять им не стоит.
Чем полезен салат чука
Кому не рекомендуют употреблять салат чука
- при заболеваниях щитовидной железы,
- людям с повышенным содержанием йода в организме.
При чрезмерном употреблении может вызвать застой воды.
Как выбрать салат чука
Но главное выбирать качественный продукт и покупать только у проверенного производителя. Поэтому нужно обращать внимание на:
1. Окраска – водоросли должны быть естественного золотисто-салатового или малахитового цвета
2. Вкус салата – нейтральный, более сочный, чем у морской капусты, без выраженного запаха йода
3. Структура – нежная и мягкая
4. Без кусков льда в коробке – это означает, что продукт замораживали и размораживали несколько раз.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.