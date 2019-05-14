Салат чука: что это и почему его нужно есть регулярно

Салат чука – это хорошо известное поклонникам японской кухни блюдо из водорослей. В основе салата дикорастущие водоросли, которые иногда сравнивают с морской капустой – вакаме. ⠀

Нутрициолог Светлана Никитчук утверждает, что салат чука – настоящий кладезь полезных веществ и свойств.

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Чем полезен салат чука

Натуральный источник йода, необходимого для нормального функционирования щитовидной железы; Содержит витамины А, С, Е, В, РР, К; Диетическая и низкокалорийная пища; Содержит много растительной клетчатки, которая способствует улучшению пищеварения и очищению организма; Это источник многих минеральных веществ (железа, кальция, калия), необходимых для регулирования метаболизма; Он насыщен протеинами и аминокислотами, которые помогают нарастить и укрепить мышечную ткань; Фитогормоны-лигнаны борются с раковыми клетками, замедляют и останавливают их развитие, снижают риск онкологических заболеваний; Мощный антиоксидант, который защищает организм, нейтрализует действие свободных радикалов на клетки; выводит токсины и шлаки, очищает кровь; Содержит омега-3; Нормализует работу пищеварительной системы, полезен при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта Водоросли помогают укрепить стенки сосудов, снижают риск инфаркта миокарда Связывают и выводят соли тяжелых металлов из организма радионуклиды.

Полезных свойств у салата чуки много, но злоупотреблять им не стоит.



Чем полезен салат чука

Кому не рекомендуют употреблять салат чука

при заболеваниях щитовидной железы,

людям с повышенным содержанием йода в организме.

При чрезмерном употреблении может вызвать застой воды.

Как выбрать салат чука

Но главное выбирать качественный продукт и покупать только у проверенного производителя. Поэтому нужно обращать внимание на:

1. Окраска – водоросли должны быть естественного золотисто-салатового или малахитового цвета

2. Вкус салата – нейтральный, более сочный, чем у морской капусты, без выраженного запаха йода

3. Структура – нежная и мягкая

4. Без кусков льда в коробке – это означает, что продукт замораживали и размораживали несколько раз.

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