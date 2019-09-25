Сальмонеллез: все, что нужно знать об опасном отравлении

Ежегодно в результате пищевых отравлений кишечными инфекциями болеет каждый десятый человек на планете. По данным Всемирной организации здоровья, 33 миллиона пострадавших умирают. Сальмонеллез – одна из самых распространенных таких инфекций.

История болезни

Бактерию Сальмонелла назвали в честь американского ветеринарного хирурга XIX века Дэниела Элмера Сальмона.

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Он со своим коллегой Теобальдом Смитом еще в 1885 году выделил из трупов свиней возбудитель, который ученые поначалу считали источником чумы свиней. Впоследствии оказалось, что из-за употребления зараженного мяса могут страдать и люди.

Сальмонеллез – что это? Это кишечная инфекция, которая может привести к интоксикации, полного обезвоживания организма или даже к смерти.

Бактерия прекрасно чувствует себя в человеческом организме. Попадая в него, эта палочковидная "крошка" сначала не подает никаких признаков.

Наталья Тимко, главный эпидемиолог Львовщины Инкубационный период — это период от момента попадания возбудителя до появления первых клинических признаков, может составлять от нескольких часов до пяти, шести и даже иногда семи суток.

Где можно заразиться

Сальмонеллез — это инфекция, которую человек обычно подхватывает от животного. Бактерия быстро размножается в организмах:

• крупного рогатого скота, птиц;

• рыбы;

• пчел.

Поэтому в зоне риска – мясо, а также продукты животноводства: яйца, сыр, молоко. Сальмонелла может водиться даже в воде или в овощах и фруктах. Как и все бактерии, сальмонелла ведет себя крайне коварно. Ее не чувствуешь ни на вкус, ни на запах. Пока тепло вспоминаешь вчерашний праздник, сальмонелла уже паразитирует в организме.

Олег Когут, заместитель директора Лабораторного центра МЗ Львовщины "Заболевание сальмонеллезом может давать тяжелые последствия. Идет обезвоживание организма, нарушается функция различных органов. В первую очередь, сердечно-сосудистой системы. Нарушается деятельность печени, само собой, что желудочно-кишечного тракта, потому что оно сразу проявляется этими симптомами, и это заболевание опасно, поскольку может давать и летальные последствия"

Сальмонеллез – словно русская рулетка. Когда бактерия попадает в человеческий организм, все зависит от иммунитета. Меньше пострадают те, кто во время застолья употреблял алкоголь, так организм "дезинфицируется". Самый низкий риск подхватить эту болезнь у людей, которые болеют на гиперацидный гастрит.

Гиперацидный гастрит – что это? Это заболевание, из-за которого в желудке повышенная кислотность. А бактерия банально погибает в кислоте.

Впрочем, в зоне риска оказываются вегетарианцы. Мяса они не едят, но из-за потребления только растительных продуктов уровень кислот в их желудках немного падает. Поэтому создается благоприятная среда для сальмонеллы.

Кевин Харгин, врач "И маленькие дети, пожилые люди и те, у кого иммунитет не работает должным образом, имеют более высокий риск серьезных заболеваний, вызванных сальмонеллезом"

Как бороться с этой опасной инфекцией

Все очень просто. Прежде всего от сальмонеллеза, как и от сотни других недугов, спасает гигиена. Признаемся друг другу – во время тяжелого рабочего дня иногда банально забываем помыть руки. Врачи же отмечают, когда мы забываем, в выигрыше остается лишь сальмонелла. Немытые руки, которыми мы здороваемся с другими – отличная среда для нее. И для кочевничества в руки других людей.

"Это банально нужно соблюдать простые правила гигиены. Мыть руки после туалета, мыть руки перед употреблением пищи. Мыть руки во время приготовления пищи. Иметь отдельно нож для разработки тушь животных, то есть мяса, и для овощей. Отдельно иметь доску для разделки мяса, рыбы, овощей. То есть это общеизвестные факты", – отметил врач-инфекционист Львовской областной клинической больницы Андрей Орфин.

Сальмонеллу в блюдах можно убить. Как? Благодаря термической обработке. То есть летом желательно употреблять жареную, вареную или печеную пищу. Особенно это касается мяса и яиц: их следует нагревать до температуры не менее 75 градусов по Цельсию.

Олег Когут, заместитель директора Лабораторного центра МЗ Львовщины "Забудьте о скоропортящихся на этот период продуктах, то есть вареных колбасах. Или, если хотите, то сразу их реализуйте. Не готовьте никаких зельцев, холодцов, потому что очень быстро портятся такие вещи"

Однозначно, что в летний период надо стараться блюда употреблять только после термической обработки.