Самая молодая жертва COVID-19: умер четырехнедельный младенец на Филиппинах
На Филиппинах зафиксировали смерть четырехнедельного младенца от COVID-19. Мальчик стал самой молодой жертвой коронавирусной инфекции.
Об этом пишет местное издание Philstar. Мальчик родился 6 марта и умер на 29-й день своей жизни.
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Младенец был доставлен в больницу из-за проблем с дыханием. Там ему диагностировали пневмонию.
Мальчик умер на 29 день после рождения от позднего сепсиса из-за тяжелой респираторной инфекции. Сепсис возникает, когда реакция организма на инфекцию повреждает его собственные ткани и органы.
Ранее самой молодой жертвой коронавируса был шестинедельный младенец в США.
Течение коронавируса / Инфографика 24 канала
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