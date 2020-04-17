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Самая молодая жертва COVID-19: умер четырехнедельный младенец на Филиппинах

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От коронавируса умер четырехнедельный младенец на Филиппинах / Getty Images

На Филиппинах зафиксировали смерть четырехнедельного младенца от COVID-19. Мальчик стал самой молодой жертвой коронавирусной инфекции.

Об этом пишет местное издание Philstar. Мальчик родился 6 марта и умер на 29-й день своей жизни.

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Младенец был доставлен в больницу из-за проблем с дыханием. Там ему диагностировали пневмонию.

Мальчик умер на 29 день после рождения от позднего сепсиса из-за тяжелой респираторной инфекции. Сепсис возникает, когда реакция организма на инфекцию повреждает его собственные ткани и органы.

Ранее самой молодой жертвой коронавируса был шестинедельный младенец в США.


Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Филиппины
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