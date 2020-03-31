Самая молодая жертва COVID-19: в Бельгии умерла 12-летняя девочка

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Бельгии умерла 12-летняя девочка. Ребенок стал самой младшей жертвой COVID-19 в Европе.

Количество больных коронавирусом в Бельгии непрерывно растет, увеличивается и количество умерших. Так, за последние сутки, 30 марта, в стране зафиксировали 98 летальных случаев. Среди умерших – несовершеннолетняя. Об этом сообщает RTBF.

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Это – эмоционально тяжелый момент, поскольку он касается ребенка, а также влияет на медицинскую и научную общественность. Мы особенно беспокоимся о семье девочки и близких людях,

– заявили в правительстве Бельгии.

В то же время, издание Le Soir называет ребенка самой молодой жертвой коронавируса, ссылаясь на соответствующие слова вирусолога Эммануэля Андре.

"Умерла 12-летняя девочка, что сделало ее самой молодой жертвой в Европе. Это очень редкое событие, но такая, которая нас огорчает. Мы вскоре достигнем точки, которая будет близка к переполнению наших больниц", – отметил Андре.

Что известно о коронавирусе в Бельгии?По состоянию на 31 марта в стране уже зафиксировали 12 775 случаев COVID-19. За сутки количество больных выросло на 876 новых случаев. Летальных случаев от коронавируса в Бельгии – 705.



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