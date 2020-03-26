Самая молодая жертва в Британии: от коронавируса умерла 21-летняя девушка

21-летняя девушка Клое Миддлтон умерла от Covid-19 и стала самой молодой жертвой китайского вируса на территории Великобритании.

Об этом пишет издание Daily Mail. Девушка не имела хронических заболеваний, поэтому не входила в группу риска.

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Ее мать Диана Миддлтон разместила фото дочери и обратилась ко всем читателям с призывом осознавать опасность заболевания.

"Всем людям, которые думают, что это просто вирус, пожалуйста, подумайте еще раз, говорю из личного опыта. Этот так называемый вирус унес жизнь моей 21-летней дочери", – написала мама Клое.

Тетя девушки подтвердила, что у нее действительно не было проблем со здоровьем. Она написала, что "реальность этого вируса только лишь разворачивается перед глазами... вирус не распространяется, люди распространяют вирус".

Коронавирус в Британии: коротко

По состоянию на 26 марта в Великобритании зафиксировали 9 тысяч 672 случая инфицирования коронавирусом.

От осложнений умерли 465 человек.

Пандемия коронавируса вынудил Великобританию ввести строгие ограничения. С 23 марта, британцы обязаны находиться дома, а на улицу выходить только в случае крайней необходимости.

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