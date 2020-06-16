В Министерстве здравоохранения отметили, что работа лабораторий налажена, а значит результаты теста на наличие коронавирусной болезни можно получить от 7 часов до суток времени.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга, пишет 24 канал.

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По его словам, по состоянию на 16 июня задержки в проведении тестирований есть только в Волынской и Донецкой областях.

Максим Степанов "Вообще мы стараемся делать срок тестирования около семи часов. В это время входит и транспортировка образцов и непосредственно тестирование. Стараемся делать это максимум в течение суток, не больше".

Министр добавил, что конечно, иногда есть проблемы, в частности, когда большое количество тестирований сразу.

В таком случае мы начинаем распределять это между областями, но мы уже наладили работу лабораторий,

– добавил министр.

Так, только за прошедшие сутки в Украине провели методом ПЦР-тестов – 507 251 исследование, методом ИФА – 89 358. Коронавирусную болезнь из них обнаружили у 666 человек.

Сейчас в Украине тестируют тремя методами: ПЦР, ИФА и экспресс-тестами.

Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала